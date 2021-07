Robert Sacchi, qui a joué Bogart encore et encore, décède à 89 ans

Dès les années 1940, la décennie du « Faucon maltais », « Casablanca » et « Le trésor de la Sierra Madre » lorsque M. Sacchi (prononcé SACK-ee) fréquentait le lycée Cardinal Hayes dans le Bronx, amis et voisins remarqua qu’il était sonneur pour Bogart.

Cette similitude l’a projeté dans une carrière circonscrite mais lucrative qui comprenait le rôle-titre dans le film de 1980 « The Man With Bogart’s Face » et le rôle de Bogie lui-même dans les tournées des compagnies théâtrales de la comédie de Woody Allen « Play It Again, Sam ».

Adapté du livre du même nom d’Andrew J. Fenady en 1977, le film présentait également plusieurs interprètes, dont Yvonne De Carlo, Mike Mazurki et George Raft (dans son dernier film), qui, des années plus tôt, avait partagé la vedette avec Bogart lui-même.

Pourtant, il lui faudrait plus de deux décennies pour se faire remarquer en tant que sosie irrévérencieux, hargneux et brusque de l’acteur – à partir du début des années 1970 sur la route dans « Play It Again, Sam », l’histoire d’un homme qui obtient conseils romantiques d’un Bogart imaginaire, et plus tard en tant que personnage principal de « L’homme au visage de Bogart », une comédie sur un détective privé nommé Sam Marlow (ses prénoms et noms ont été partagés avec les détectives que Bogart avait joués) qui subit une chirurgie plastique pour ressemble à Bogart.

Il réussit néanmoins à trouver un emploi en tant que Bogart : dans un one-man show intitulé « Bogey’s Back », dans des publicités télévisées, dans un clip de Phil Collins et en voix off pour un épisode de la série d’anthologies d’horreur HBO « Tales From the Crypte » en 1995.

Robert Patsy Sacchi est né le 27 mars 1932 à Rome et a immigré avec ses parents, Marietta (D’Urbano) Sacchi et Alberto Sacchi, à New York quand il était bébé. Son père était menuisier.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, il a obtenu un diplôme en commerce et finance du Iona College de New Rochelle, NY, et une maîtrise de l’Université de New York.

Outre sa fille Mme Bertisch, il laisse dans le deuil son épouse, Angela de Hererra; un fils, le producteur John Sacchi ; six enfants d’un mariage antérieur, Robert Sacchi Jr., Barbara Cohen, Felicia Carroll, Maria Tolstonog, Lisa Osborne et Anthony Sacchi ; son frère, Mario Sacchi ; et trois petits-enfants.

Il a eu un certain succès dans des rôles non liés à Bogart, y compris des rôles dans trois films de 1972 : « The French Sex Murders », « Pulp » et « Across 110th Street ». Il a également connu un certain succès en tant qu’acteur : dans les années 1980, il a enregistré un single de rap, « Jungle Queen », qui a été un succès en Allemagne et a travaillé sur un livre avec le boxeur Willie Pep sur les enfants des bidonvilles qui ont grandi pour devenir célèbres. dans la bague.

Pourtant, il resterait surtout connu pour son apparence. Son cadre de 5 pieds 8 pouces, ses yeux maussades, ses sourcils plissés et son visage escarpé ont crié pour qu’une célèbre ligne de film soit réécrite comme « Voici, me regarde, gamin ».

Il a accepté que c’était son visage qui lui avait attiré l’attention. Mais en tant qu’adolescent au moins, il en aurait choisi un autre.

« Je veux dire, je n’ai jamais pensé que Bogie était trop beau », a déclaré un jour M. Sacchi. « Comme la plupart des enfants à l’époque, je voulais ressembler à Gregory Peck. »