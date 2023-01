Robert Redford portait deux paires de sous-vêtements pour se “protéger” de Barbra Streisand dans “The Way We Were”: livre

La sécurité est venue en premier pour Robert Redford sur le tournage de son drame romantique de grande envergure.

L’acteur aurait porté “deux supporters sportifs” pour filmer sa scène d’amour avec Barbra Streisand pour leur film de 1973 “The Way We Were”.

L’affirmation a été faite par l’auteur Robert Hofler dans son livre publié mardi intitulé “The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen”.

Le livre, programmé pour le 50e anniversaire de la sortie du film, explore comment le classique instantané était “un cauchemar à faire, avec un casting difficile, une intrigue confuse sur des partenaires incompatibles, d’innombrables retards et réécritures, des tensions sur le plateau entre toutes les personnes impliquées, difficultés à chaque étape de la production, les demandes montant en flèche de Mme Streisand, un homme de premier plan qui a heureusement abandonné les premières sur les deux côtes et des critiques mitigées.

Les représentants de Redford, 86 ans, et de Streisand, 80 ans, n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital. Le DailyMail du Royaume-Uni a publié mercredi l’extrait original. Fox News Digital a obtenu une copie du livre.

Hofler a affirmé que Redford était réticent à travailler aux côtés de la star de “Funny Girl”, et quand il était temps de se mettre au lit avec Streisand, l’idole d’Hollywood n’a pris aucun risque. Il aurait doublé les jock straps “pour se protéger de plus d’une façon”, tandis que Streisand “a choisi d’enfiler un bikini”.

“Redford était un père de famille marié et heureux avec quatre enfants lorsqu’il a signé pour faire” The Way We Were “”, a expliqué Hofler dans son livre.

“C’était une jolie scène classée G”, a expliqué l’assistant du réalisateur Michael Britton.

Le producteur Ray Stark a averti qu’il ne voulait pas “d’une scène de nu très sombre”. Cependant, le film allait être classé PG, et il avait déjà supprimé un “f—” du script pour éviter “une cote R redoutée”. Cela assurerait « la plus large audience possible » au box-office.

La scène intime devait être simple à filmer en plateau fermé. Cependant, a déclaré Britton, “il y a eu beaucoup de prises”. À un moment donné, Redford a regardé le réalisateur Sydney Pollack, laissant entendre qu’il en avait assez. Redford plaisantera plus tard à un journaliste de Newsweek en disant que la seule chose qu’il portait sur le plateau pour la scène était “Aramis”, le parfum Estée Lauder pour hommes.

“Redford avait tendance à faire de son mieux dans la première prise, peut-être la deuxième, rarement la troisième, jamais la quatrième”, a écrit Hofler. “A partir de là, il avait tendance à perdre de l’énergie et de la concentration.”

Finalement, Redford “a perdu patience et Pollack n’a eu d’autre choix que d’informer sa star féminine, ‘Je pense que nous l’avons.” la simple scène d’amour.”

Cependant, il y avait peut-être une autre raison pour laquelle Redford se méfiait de la scène d’amour. Le livre alléguait que Streisand était “entichée” et “hypnotisée” par sa co-star, qui jouait une “poupée Ken”, comme il l’a décrit.

« Barbra Streisand était une star qui aurait eu des liaisons avec plusieurs de ses principaux hommes », a déclaré un membre anonyme du plateau de tournage.

Au cours de leur deuxième scène d’amour, Redford aurait refusé de dire la phrase “Ce sera mieux cette fois”, car il pensait que les gens supposeraient qu’il n’était pas un bon amant.

“Redford n’a jamais été mauvais au lit”, donc son personnage ne pouvait pas l’être non plus, a noté Hofler.

Le livre affirmait que Redford avait des inquiétudes au sujet de sa principale dame depuis le début. L’acteur a déclaré à Pollack qu’il ne croyait pas que Streisand était “une actrice sérieuse” parce qu’elle “n’avait jamais été testée”.

“Sa réputation est celle d’une personne très contrôlante”, a déclaré Redford, cité dans le livre. “Elle se dirigera elle-même. Ça ne marchera jamais… Elle ne chantera pas, n’est-ce pas ? Je ne veux pas qu’elle chante au milieu du film.”

Streisand a ensuite chanté la chanson thème emblématique du film, “The Way We Were”.

Il a fallu huit mois de “courtoisie incessante” de Pollack pour que Redford signe enfin. Ryan O’Neal était à un moment donné un autre nom envisagé pour le film.

Sur le plateau, il était facile de voir que Streisand “avait un énorme béguin pour Bob”, mais les deux ne pouvaient pas être plus différents.

« Barbra voulait de la précision ; Redford, de la spontanéité », a déclaré Pollack. “Barbra aime les longues répétitions et les prises multiples. Redford est meilleur dans ses premières prises. Après ça, il s’ennuie.”

Pourtant, il était indéniable que pour leur première lecture, c’était comme si un “éclair” avait explosé dans la pièce.

Il y avait une chose que les stars avaient en commun. Le livre affirmait qu’ils préféraient tous les deux avoir le côté gauche de leur visage devant la caméra. Le directeur de la photographie Harry Stradling Jr. a affirmé que pendant les scènes tournées à New York, ils avaient érigé des auvents partout pour empêcher la lumière de frapper le visage de Streisand parce que son nez avait l’air “terrible”. Quant à Redford, il n’aimait pas montrer les trois grains de beauté sur le côté droit de son visage.

Le film est devenu un tube et une suite a même été évoquée. Cependant, Redford a rejeté cette possibilité. L’acteur a déclaré qu’il n’avait jamais eu intérêt à faire un deuxième rôle, “mais Barbra l’a fait”.