Robert Redford nomme son film préféré de Robert Redford

Robert Redford est connu pour ses innombrables contributions au grand écran, que ce soit par son jeu d’acteur, son soutien indéfectible au cinéma indépendant à travers la création du Sundance Institute, ou son époustouflant travail de réalisateur. C’est un créateur aux multiples facettes, et les répercussions de son héritage se font encore sentir dans l’industrie cinématographique aujourd’hui, son dernier film étant sorti en 2018. Bien qu’ils aient joué dans près de 50 films, les acteurs sont souvent réticents à revoir leur propre travail, beaucoup parlent de la difficulté de regarder objectivement votre long métrage et de l’autocritique qui accompagne le fait de voir votre visage étiré sur grand écran.

Cependant, lorsqu’on a demandé à Redford s’il y avait quelque chose dans sa propre filmographie qu’il aimait regarder, il a cité un film qui l’a étonnamment impressionné.

Redford est peut-être plus connu pour Butch Cassidy et le Sundance Kid, La façon dont nous étionset Tous les hommes des présidentscollaborant avec Paul Newman et Jane Fonda sur plusieurs projets. Il a un charme enfantin contagieux qui fait de lui le rôle principal idéal dans tout drame romantique, de nombreuses personnes soupçonnant des relations réelles entre lui et Fonda en raison de la chimie naturelle de leur relation torride à l’écran.

Cependant, pour certains, il est surtout connu pour Les gens ordinairesson étonnant premier film sorti en 1980, qui a remporté l’Oscar du « Meilleur film ». Le film suit un jeune homme et sa famille alors qu’ils réagissent à la mort de son frère aîné, chacun faisant face au chagrin et au traumatisme d’une manière très différente. Contrairement à son travail de personnage souvent décontracté, le film a montré une facette différente de Redford et de sa polyvalence créative, réalisant un film à plusieurs niveaux et émotionnellement intelligent dans son exploration du deuil.

Mais lorsqu’on lui demande duquel de ses films il regarde lui-même, Redford a parlé La piqûre. Sorti en 1973, le film a raflé la plupart des récompenses lors des Oscars.une cérémonie qui a été interrompue par un streaker qui a traversé la scène en courant lors de l’annonce. Le film est l’une des collaborations les plus célèbres de Redford avec Newman, le couple jouant deux criminels alors qu’ils cherchent à venger le meurtre d’un ami commun.

Interrogé sur les deux films réalisés avec Newman, Redford a déclaré : « J’ai aimé faire les deux, mais si je devais prendre du recul et être vraiment objectif, je dirais, autant que j’aime Butch CassidyJe pense La piqûre est l’un des meilleurs films de tous les temps, et il appartient à [director] George Roy Hill. C’est lui qui l’a conçu, qui a inventé la musique et qui a tout fait. Je ne l’avais pas vu depuis de très nombreuses années jusqu’à récemment, lorsque ma fille a voulu que je le revoie, et quand je l’ai fait, j’ai réalisé : « Mon Dieu, c’est un très bon film. Vraiment bien fait.’”

Alors que de nombreuses personnes soulignent l’importance d’évaluer votre travail de manière critique, je dirais qu’il est tout aussi important de prendre du recul et d’apprécier ce que vous avez accompli, en regardant la situation dans son ensemble et en attribuant le mérite là où il est dû.

