Robert Redford ne voulait pas jouer aux côtés de Barbra Streisand dans “The Way We Were”: livre

Bien que le drame romantique de 1973 “The Way We Were” ait été un succès, Robert Redford hésitait apparemment à jouer aux côtés de son rôle principal féminin, Barbra Streisand.

Dans le prochain livre de Robert Hofler, “The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen”, le raisonnement initial de Redford sur le fait de ne pas vouloir travailler avec le lauréat d’un Grammy est détaillé.

“Elle se dirigera. Ça ne marchera jamais”, a déclaré Redford – qui aurait pensé que Streisand avait une réputation de “contrôleur” – au regretté réalisateur Sydney Pollack, selon le livre de Hofler via le New York Post.

Redford a également soulevé des inquiétudes quant à savoir si Streisand chanterait pendant le film.

« Elle ne va pas chanter, n’est-ce pas ? a-t-il demandé, a écrit Hofler dans le livre qui est une histoire orale du film. “JE [don’t] Je veux qu’elle chante au milieu du film.”

Selon Hofler, Pollack aurait également déclaré une fois: “Barbra n’avait jamais travaillé avec un homme de premier plan vraiment fort.”

“Elle a tendance à prendre le contrôle d’une photo, rien qu’à cause de son talent et de sa présence plus grande que nature. Il est difficile pour une co-star de rester dans le même ring avec elle”, a déclaré Pollack, décédé en 2008, a dit.

Le livre de Holfer explique qu’il croyait que seul Redford aurait pu travailler avec Streisand.

“En jouant, vous devez sentir qu’il y a une réserve quelque part, que vous voyez le sommet de l’iceberg”, a expliqué Pollack.

Le réalisateur a poursuivi: “Redford vous fait venir à lui en tant qu’interprète. Il tient bon, et soit vous entrez sur son territoire, soit vous ne l’obtenez pas. Point. Il ne vous courtisera pas … J’ai passé littéralement huit mois à le battre pour la mort pour qu’il le fasse. Je ne le laisserais pas s’en tirer.

Après le succès du premier film, une suite a été proposée aux deux stars. Cependant, Redford n’était pas disposé à reprendre son rôle.

“Je ne l’ai pas fait, mais Barbra l’a fait”, a-t-il déclaré à propos de son retour à son rôle, selon le livre de Hofler.

Streisand a récemment parlé au Guardian de sa longue liste de rôles emblématiques et de la façon dont elle est toujours frustrée lorsque les gens prononcent mal son nom de famille.

Elle a expliqué que son nom de famille était “Strei-sand”, et non “Strei-zand”.

“C’est la chose la plus drôle pour moi que les gens n’arrivent toujours pas à comprendre mon nom correctement”, a-t-elle partagé avec le point de vente. “Encore aujourd’hui, j’ai dû corriger ma nouvelle assistante.”