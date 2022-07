Robert Quinn reste un ours. C’est une bonne nouvelle pour tout le monde, du moins pour le moment – ​​Shaw Local

LAKE FOREST – Parfois, on a l’impression que Robert Quinn pourrait être l’homme le plus intéressant du monde, ou du moins l’un des plus grands puzzles.

Il est apparu au Halas Hall deux jours avant le repêchage de la NFL d’avril pour accepter le prix Piccolo de l’équipe, a parlé avec tendresse de la saison 2021 et a indiqué une réelle satisfaction d’être un Chicagoan et un Bear.

Dans le même temps, une tristesse était évidente face au départ de son colistier, Khalil Mack, ainsi qu’aux départs probables d’Akiem Hicks, Allen Robinson, Bilal Nichols et d’autres. Et lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à rester, il a dit catégoriquement et sans émotion qu’il aimerait rester, mais la NFL est une entreprise et rien ne le surprendrait.

Il a ensuite disparu pendant trois mois.

Quand il était prêt à accumuler potentiellement près de 90 000 $ d’amendes pour avoir manqué le minicamp obligatoire des vétérans à la mi-juin, presque tout le monde pensait que Quinn voulait sortir.

Après tout, pourquoi l’un des principaux rushers de passes de la NFL voudrait-il revenir à 32 ans avec pas plus d’une autre année ou au mieux deux à son apogée et jouer pour une équipe en reconstruction, une qui a peu de chances de gagner près d’autant de matchs que ça va perdre ?

La plupart pensaient qu’il était presque parti, mais lorsque la date limite de reportage est arrivée mardi matin, il y avait Quinn arborant une toute nouvelle coiffure et regardant dans le genre de forme qui lui permettrait de sortir et d’entailler un sac ou deux demain.

Pourtant, on supposait qu’il était ici juste pour éviter les amendes jusqu’à ce que les Bears l’envoient faire ses valises.

Mais le n ° 94 était tout équipé et prêt à partir lorsque nous sommes arrivés sur le terrain d’entraînement mercredi.

Quelques heures plus tard, Quinn est entré dans la salle des médias et on lui a demandé s’il avait toujours prévu de faire son rapport à temps.

“Je veux dire, je suis là,” dit-il. « Alors je veux dire, quoi que j’aie prévu, je suis là. C’est ce que c’est.

Nous en sommes venus à apprendre que Quinn dit toujours la vérité et vous laisse toujours supposer qu’il y a plus.

À la recherche du reste, on lui a demandé s’il voulait être échangé.

« J’ai été échangé deux fois. Vous en avez assez de bouger », a déclaré Quinn. “Je pensais avoir fait du bon travail l’an dernier, mais je suppose que je vais continuer à essayer de me reprendre.

« Je m’attends à être ici, mais je suppose que si ce n’est pas le cas, eh bien, c’est hors de mon contrôle. Je vais juste le prendre au jour le jour et m’amuser ici avec les gars et laisser la vie suivre son cours.

Comment entendez-vous cela et ne supposez-vous pas que Quinn veut rester mais qu’on lui a donné des indications qu’il ne pourrait pas?

C’est pourquoi on lui a demandé ensuite si le directeur général Ryan Poles ou l’entraîneur-chef Matt Eberflus lui avaient donné une indication qu’ils voulaient qu’il reste, et Quinn a sorti une autre balle de rupture.

« Je n’ai rien entendu depuis que je suis dans l’immeuble, mais je dirai que je ne travaille pas non plus à l’étage. Je suis dans le vestiaire », a déclaré Quinn. “Quand je vois l’entraîneur ‘Flus, il semble avoir le sourire aux lèvres. Je prends ça comme une bonne chose.

«Je vais garder cela comme un aliment de base positif dans mon esprit. Je vois un sourire sur son visage quand il me regarde, sois juste content de ça.

Les allers-retours se sont poursuivis pendant encore 10 minutes environ, mais voici le résultat final :

Quinn est à la fois le genre de joueur et de personne que vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir avoir autour de vous, en particulier parmi les jeunes joueurs et les joueurs en développement.

Mais si les Bears ne vont pas gagner, il vaut probablement plus pour eux dans un échange que sur le plan défensif si une autre équipe est prête à leur proposer, disons, l’accord Von Miller – un choix de deuxième et troisième rondes – ou quelque chose comme ça. similaire.

Avant de vous moquer, Quinn a un an de moins, est en meilleure santé et a été le meilleur joueur ces deux dernières années.

Il le sait et c’est pourquoi son refrain constant est “Avouons-le, c’est une entreprise et c’est hors de mon contrôle.”

S’il prend un autre départ solide, vous pouvez probablement parier qu’il sera parti avant la date limite des échanges, mais pour l’instant, soyez simplement heureux qu’il soit toujours un ours parce qu’il est vraiment un sacré joueur de football et un type spécial de gars.