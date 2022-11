Robert Plant de Led Zeppelin surprend les fans avec une performance au bar écossais

Le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant, a surpris mardi les clients d’un bar écossais en se présentant avec désinvolture et en se produisant lors de l’événement à micro ouvert du pub.

Le chanteur “Immigrant Song” s’était produit avec son groupe, Saving Grace, dans un théâtre local à Aberdeen, en Écosse, avant de se rendre au pub.

Le bar, Under the Hammer, a écrit avec enthousiasme sur la rencontre inattendue sur Facebook.

“Il n’arrive pas très souvent que nous recevions la visite du Rock ‘n’ Roll Hall of Famer et de CBE, mais hier soir, nous avons été honorés par la présence de ROBERT PLANT de Led Zeppelin !” l’entreprise a écrit dans un message Facebook.

“Robert et ses nouveaux compagnons de groupe nous ont rejoints après leur concert” Saving Grace “à Tivoli et se sont impliqués dans notre session de micro ouvert, livrant leur chanson” I bid you goodnight “.” le poste ajouté. “QUELLE NUIT!”

Selon l’hôte de l’événement à micro ouvert, la rock star était attentionnée et a écouté les autres artistes avant de monter sur scène.

“Il est arrivé environ une heure avant la fin, et il ne s’est pas contenté de venir et de tout faire pour lui”, a déclaré Jamie Rodden, selon la BBC. “Il a en fait certainement écouté les gens qui jouaient aussi.”

Robert Plant a joué avec Led Zeppelin de 1968 à 1980, aux côtés du batteur John Bonham, du guitariste Jimmy Page et du bassiste John Paul Jones. Le groupe s’est dissous en 1980 après la mort de Bonham d’une overdose d’alcool.

La chanson la plus appréciée du groupe, “Stairway to Heaven”, a fait l’objet d’une bataille juridique avec un groupe de rock américain appelé Spirit, qui a affirmé que Page et Plant avaient volé l’un de leurs riffs. Le groupe a remporté sa bataille pour violation du droit d’auteur en 2020, économisant à Plant and Page des millions de dollars en dommages-intérêts.

