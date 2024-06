Robert Pickton : un tueur en série canadien décède à l’âge de 74 ans après une agression dans une prison

L’éleveur de porcs Robert Pickton a été reconnu coupable en 2007 de six chefs de meurtre au deuxième degré à la suite du décès de femmes autochtones et de travailleuses du sexe.

canadien tueur en série Robert Pickton – qui a été reconnu coupable du meurtre de six femmes et a avoué en avoir tué des dizaines d’autres – est décédé après avoir été agressé au début du mois par un autre détenu, ont indiqué les autorités pénitentiaires.

Pickton est l’un des tueurs en série les plus notoires de l’histoire du Canada, emmenant ses victimes dans sa ferme porcine et donnant leurs restes à ses animaux.

L’homme de 74 ans purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité à l’Établissement de Port-Cartier en du Canada Province de Québec après avoir été reconnu coupable de six chefs d’accusation de meurtre au deuxième degré en 2007.

Il a été blessé lors d’une agression impliquant un autre détenu le 19 mai et est décédé à l’hôpital vendredi, a indiqué le Service correctionnel du Canada (SCC).

Les plus proches parents de Pickton ont été informés et les victimes enregistrées ont également été contactées, a ajouté le SCC, qui a indiqué qu’une enquête était en cours.

Au moins 65 femmes ont disparu du quartier Downtown Eastside de Vancouver, dans la province de la Colombie-Britannique, entre 1978 et 2001, avant l’arrestation de Pickton.

Pickton exploitait une ferme porcine dans la ville voisine de Port Coquitlam, où la police a retrouvé les restes de 33 femmes.

Cependant, Pickton a avoué le meurtre de 49 femmes alors qu’il parlait à un policier infiltré dans une cellule de prison.

L’affaire est devenue la plus grande enquête sur un tueur en série de l’histoire du Canada et la ferme porcine de Pickton est devenue la plus grande scène de crime de l’histoire du Canada, les enquêteurs ayant prélevé 200 000 échantillons d’ADN.

Beaucoup de ses victimes étaient des femmes autochtones, la police étant accusée de ne pas prendre leur cas au sérieux, car bon nombre des personnes disparues étaient des prostituées ou des toxicomanes.

Dans son communiqué, le SCC a déclaré : « Nous sommes conscients que le cas de ce délinquant a eu un impact dévastateur sur les communautés de la Colombie-Britannique et de partout au pays, y compris les peuples autochtones, les victimes et leurs familles. Nos pensées les accompagnent. »

La nouvelle a suscité des émotions mitigées chez les familles des victimes de Pickton.

Cynthia Cardinal, dont la sœur Georgina Papin a été assassinée par Pickton, a déclaré au journal canadien Le Globe and Mail qu’elle était « vraiment heureuse », mais a noté qu’elle était « vraiment triste » que certaines familles n’aient pas entendu leur cas devant le tribunal.

Michele Pineault, la mère de Stephanie Lane, qui a été tuée à 20 ans mais dont Pickton n’a pas été accusé, a déclaré au journal qu’elle était « ravie » par la mort de « cet animal » car « il n’y avait pas de justice » pour elle. fille.

En 2016, un livre prétendument écrit par Pickton et sorti clandestinement de prison a été publié et proposé à la vente sur Amazon, mais a été rapidement retiré à la suite d’une réaction négative du public.