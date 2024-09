Robert Pattinson meurt à plusieurs reprises dans la bande-annonce de « Mickey 17 »

Robert Pattinson meurt, meurt et meurt dans la nouvelle bande-annonce du dernier projet de Bong Joon-ho «Mickey 17.”

Basé sur le roman « Mickey7 » d’Edward Ashton, sorti en 2022, ce thriller de science-fiction suit Mickey (Pattinson), un homme malchanceux qui s’engage à mourir sans lire les petits caractères. Mickey a fait don de sa vie à la science, testant les limites de la nature et des capacités humaines. Mais lorsqu’une version de lui meurt, un clone est créé à sa place, conservant la plupart de ses souvenirs et prêt à entreprendre la prochaine mission mortelle.

Voici un peu ce qui se passe : Mickey se noie dans la lave, se fait couper la main dans l’espace et meurt de froid, tandis que « Ain’t’ That a Kick in the Head » de Dean Martin joue en arrière-plan, laissant entrevoir le ton du prochain projet de Bong.

« Même à mon 17e tour, je déteste mourir », dit Mickey dans la bande-annonce avant de rencontrer son premier « multiple » de lui-même.

À la surprise de Mickey, il se pourrait bien qu’il ne soit pas mort après tout. Eh bien, c’est gênant. Il rencontre plusieurs « multiples » de lui-même qui, selon le personnage de Mark Ruffalo, doivent être « exterminés ».

Le film est le scénariste et réalisateur de « Parasite », récompensé par un Oscar. premier long métrage Depuis le succès critique du thriller de 2019, « Parasite » est entré dans l’histoire en devenant le premier film en langue étrangère à remporter l’Oscar du meilleur film.

Ruffalo, Steven Yeun, Naomi Ackie et Toni Collette rejoignent Pattinson pour la production Warner Bros. Pictures.

Les lauréats des Oscars pour « Moonlight » Dede Gardner et Jeremy Kleiner se sont associés à Bong et Dooho Choi pour produire le film avec An Offscreen Production. Les autres producteurs exécutifs du projet sont Brad Pitt, Jesse Ehrman, Peter Dodd et Marianne Jenkins.

« Mickey 17 » sortira en salles le 31 janvier 2025, soit une date de sortie repoussée à mars 2024.

Regardez la bande-annonce ici :

Le poste Robert Pattinson meurt à plusieurs reprises dans la bande-annonce de « Mickey 17 » est apparu en premier sur L’Enveloppe.