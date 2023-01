Robert Pattinson en jupe pour la Fashion Week de Paris : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : KCS Presse / MEGA

Robert Pattinson a révélé son sens décalé du style lors de son arrivée au défilé Dior de la Fashion Week masculine de Paris. Les Le Batman L’acteur de 35 ans a porté une jupe en tweed pour mettre en valeur son ensemble éclectique et faire vibrer ses fans. Portant une veste marron et un pull à col roulé assorti en dessous, Robert a associé la jupe à un ensemble de bottes en caoutchouc noires à hauteur du genou. Le look donnait un goth des années 90 avec une touche de masculinité moderne.

Plus à propos Robert Pattinson

Robert a peut-être été influencé par une décision similaire prise par Brad Pitt au Train à grande vitesse première en Allemagne l’année dernière. L’acteur oscarisé de 59 ans a également affiché ses choix vestimentaires uniques avec une jupe marron pour l’événement. Bien que la tenue comprenne également un cardigan robuste et des bottes de combat noires, c’est certainement la tenue jusqu’aux genoux qui est devenue le sujet de conversation de la ville ! Un peu comme chez Robert !

La sortie de Robert survient alors que sa romance avec Maison d’eau Suki va de force en force. Le couple a organisé une fête du Nouvel An à New York avec un groupe d’amis célèbres comme Emma Pierre et Micha Barton. Avant cela, ils ont été repérés à quelques rendez-vous romantiques dans la Grosse Pomme pour envoyer 2022.

“Rob a gardé sa relation avec Suki privée parce qu’ils savent tous les deux ce que c’est que d’avoir des relations publiques avec des célébrités célèbres devant le monde”, a déclaré EXCLUSIVEMENT une source. HollywoodLa Vie en février 2022. « Ce qu’ils ont est spécial et leur lien est incassable. Ils veulent tous les deux les mêmes choses dans la vie – se marier et fonder une famille ensemble.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Selon les rumeurs, le couple aurait été fiancé à quelques reprises, mais les rumeurs ont fini par n’être que cela. Robert, qui est sorti avec succès Crépuscule co-vedette Kristen Stewart et chanteur Brindilles FKAa expliqué dans une interview de 2019 avec U.K’s L’heure du dimanche pourquoi il essaie de garder sa vie amoureuse privée.

“Si vous laissez entrer les gens, cela dévalue ce qu’est l’amour”, a déclaré Robert. « Si un inconnu dans la rue vous posait des questions sur votre relation, vous penseriez que c’est extrêmement impoli. Si vous édifiez un mur, ça finira mieux. Je ne comprends pas comment quelqu’un peut marcher dans la rue en se tenant la main, et c’est comme quand je le fais et qu’une centaine de personnes prennent votre photo. La frontière entre le moment où vous jouez et le moment où vous ne le faites pas finira par disparaître et vous deviendrez complètement fou.

Lien connexe Lié: Riley Keough : 5 choses à propos de la fille de Lisa Marie Presley qui a perdu sa mère et son frère Benjamin

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.