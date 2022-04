Robert Pattinson de retour en tant que cape-crusader dans la suite du film

Robert Pattinson est prêt à revenir en tant que croisé capé vigilant alors que sa récente sortie The Batman est confirmée pour une suite. Selon le rapport de Variety, le studio hollywoodien Warner Bros a révélé ses plans pour une autre histoire de Batman lors d’une récente présentation à CinemaCon, le salon annuel des propriétaires de théâtre. Le réalisateur de Batman, Matt Reeves, reviendra au scénario et dirigera le deuxième volet. Cependant, Reeves n’a révélé aucun autre détail sur l’intrigue, le scénario ou les personnages du film.

Avec 759 millions de dollars, The Batman est actuellement le film le plus rentable au monde. Le thriller d’investigation devient également le deuxième film de l’ère pandémique à rapporter plus de 100 millions de dollars aux États-Unis et au Canada lors de son week-end d’ouverture, après Spider-Man: No Way Home avec 134 millions de dollars lors de son week-end d’ouverture. The Batman est également le film le plus rentable de Warner Bros à l’ère de la pandémie.

L’aventure de super-héros noir de Robert Pattinson, The Batman, a récolté 128,5 millions de dollars lors de ses débuts au box-office, marquant le meilleur week-end d’ouverture de 2022 par un glissement de terrain. Mais ce qui est plus impressionnant : ce n’est que le deuxième film de l’ère pandémique à franchir la barre des 100 millions de dollars en un seul week-end, un exploit réalisé pour la première fois par Spider-Man : No Way Home, qui a été lancé en décembre dernier pour un montant historique de 260 millions de dollars.

Selon les rapports de Reuters, grâce aux critiques positives, à la forte réception des acheteurs de billets et aux niveaux élevés d’intrigue pour voir la mauvaise humeur de Pattinson affronter le Caped Crusader, The Batman s’annonce comme un gagnant commercial pour Warner Bros. C’est une bonne nouvelle car le studio a déboursé 200 millions de dollars pour produire le film et dépensé plusieurs millions de plus en frais de marquage et de distribution. Amener Batman sur grand écran n’est pas bon marché, et atteindre la rentabilité ne sera pas facile.

Outre la suite de The Batman, Warner Bros a également annoncé une multitude d’autres grandes sorties comme DC League of Super-Pets, qui devrait sortir en salles le 29 juillet et Shazam! Fury of the Gods, pour une sortie le 22 décembre. Pour l’année prochaine, Jason Momoa revient pour Aquaman et le royaume perdu dont la sortie est prévue le 17 mars, suivi de The Flash d’Ezra Miller dont la sortie est prévue en juin.

(Avec entrées d’IANS)