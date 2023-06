Robert Pattinson, Christian Bale et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





Batman est l’un des super-héros les plus reconnus de tous les temps, ayant été créé pour la première fois en 1939

Adam West est le premier acteur à jouer Batman, ayant joué dans la série télévisée entre 1966 et 1968

Robert Pattinson, Michael Keaton et d’autres ont assumé le rôle emblématique depuis

Le Homme chauve-souris la franchise ne va nulle part ! Robert Pattinson, 35 ans, est le dernier acteur à avoir endossé le rôle de The Dark Knight, et il ne sera certainement pas le dernier. Batman précédent Michel Keatonqui a d’abord endossé le rôle du héros de bande dessinée en 1989 Homme chauve-sourisa repris le rôle en juin 2023 Le flash.

Le personnage de Batman/Bruce Wayne a une longue histoire qui remonte à des décennies. Certains des meilleurs acteurs d’Hollywood ont joué Batman à un moment donné de leur carrière. De Rob à George Clooney, chaque version de Batman a été mémorable. C’est la chance d’une vie de porter l’emblématique Batsuit, alors HollywoodLa Vie a rassemblé tous les acteurs qui ont joué à Batman.

Robert Pattinson (Le Batman2022)

Robert Pattinson est le dernier acteur hollywoodien à jouer Batman. Il joue dans Le Batmanest sorti le 4 mars 2022. Le premier aperçu de la Crépuscule alun dans le costume de Batman a été révélé en février 2020 par le réalisateur Matt Reeveset Rob n’a certainement pas déçu.

« C’est une direction intéressante », a déclaré Robert Variété sur la direction de Le Batman. « C’est quelque chose de la bande dessinée qui n’a pas encore vraiment été exploré. C’est des chaussures folles à remplir. Il est intéressant de voir les différentes directions que vous pouvez prendre et que, à certains égards, un personnage assez spécifique a en fait beaucoup de marge de manœuvre. Lorsque vous regardez les différents tons des films et des émissions de télévision, vous pouvez en faire beaucoup.

Ben Affleck (Batman v Superman : L’aube de la justice2016)

Ben Affleck a fait ses débuts en tant que Batman dans le film de 2016 Batman v Superman : L’aube de la justice. Sa version de Batman était un peu plus ancienne que les versions précédentes, mais il apportait toujours toute l’action. Ben a repris son rôle de The Dark Knight dans Ligue des Justiciers. Il était censé jouer dans son propre film autonome, mais cela a finalement échoué. Ben devrait jouer à nouveau Batman aux côtés de Michael Keaton, dans le prochain film de super-héros Le flash. Il est également apparu en tant que Batman dans Zack Snyder coupe de Ligue des Justiciers en 2021.

Christian Bale (Le Chevalier Noir trilogie, 2005, 2008, 2012)

Christian Bale a joué Batman dans 3 films à succès : Batman commence, Le Chevalier Noiret Le chevalier noir se lève. Christian et réalisateur Christophe Nolan sont largement crédités d’avoir relancé Homme chauve-souris franchise après le flop de Batman et Robin. Le Chevalier Noir est largement considéré comme l’un des meilleurs films de super-héros jamais réalisés.

George Clooney (Batman et Robin1997)

George Clooney n’a joué le Capes Crusader que dans un seul film: Batman et Robin. Le film est sorti en 1997 et a fait un flop au box-office. Malgré le pouvoir vedette de George, cela n’a pas suffi à sauver le film. George a été ouvert sur le fait qu’il « n’était pas bon » dans le film et que ce « n’était pas un bon film ».

Val Kilmer (Batman pour toujours1995)

Val Kilmer a repris le rôle de Batman de Michael Keaton dans Batman pour toujours, qui est sorti en 1995. Val’s Batsuit était remarquable car c’était le premier costume de Batman à avoir des mamelons en caoutchouc dessus. Dans Batman pour toujoursl’icône de la bande dessinée a été rejointe par Robin, joué par Chris O’Donnell.

Michel Keaton (Homme chauve-souris & Le retour de Batman1989 & 1992)

Michael Keaton a joué pour la première fois The Dark Knight en Homme chauve-souris et Le retour de Batman. Au début, le casting de Michael a suscité une certaine controverse car il avait joué principalement des rôles comiques avant le film de super-héros. Michael a affronté de Jack Nicholson Joker, et le film est devenu un énorme succès. Homme chauve-souris a été suivi par la suite de 1992, qui présentait Danny De Vito Pingouin et de Michelle Pfeiffer Catwoman.

Comme mentionné ci-dessus, il est revenu au rôle légendaire en 2023 Le flash. Dans une interview en 2021, Michael a admis qu’il avait souvent pensé à rejouer Batman après avoir refusé le rôle qui était ensuite allé à Val. « Franchement, au fond de ma tête, j’ai toujours pensé: » Je parie que je pourrais revenir en arrière et clouer cet enfoiré « », a-t-il déclaré. Le journaliste hollywoodien. « Et alors j’ai pensé: ‘Eh bien, maintenant qu’ils me demandent, laissez-moi voir si je peux réussir ça.’ ”

Adam West (série télévisée Batman, 1966-1968)

Adam Ouest a joué le rôle principal de Batman dans une série télévisée des années 1960. La série s’est déroulée de 1966 à 1968. Le spectacle était particulièrement campy, avec Batman et Robin affrontant régulièrement des méchants notoires. Il a également joué dans le long métrage de 1996 Homme chauve-souris. Adam est malheureusement décédé en 2017 à l’âge de 88 ans. En ce qui concerne les acteurs qui ont joué Batman, Adam est celui qui a tout commencé.

