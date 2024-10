Robert Pattinson choqué par la proposition de Suki Waterhouse : « Es-tu devenu fou ? »

Le couple est fiancé depuis décembre 2023 et a accueilli une fille en mars 2024.

Suki Waterhouse a récemment fait une farce hilarante à son fiancé, Robert Pattinson, en suggérant qu’ils devraient co-animer L’amour est aveugle ensemble.

Dans une nouvelle vidéo pour Ellela chanteuse-actrice a appelé Pattinson, suggérant qu’ils deviennent les nouveaux animateurs de l’émission de rencontres à succès Netflix, actuellement animée par Nick et Vanessa Lachey.

Après avoir échangé des salutations affectueuses – Waterhouse l’appelant « Darling » et Pattinson répondant par « Mon amour » – elle lui a demandé s’il se souvenait de Love Is Blind. Lorsque Pattinson, 38 ans, a hésité, elle lui a fait un bref récapitulatif, qualifiant le spectacle de « plutôt beau » et d’« expérience sociologique ».

Le Crépuscule La star était intriguée mais toujours confuse, demandant avec humour : « Chéri, es-tu devenue folle ? »

Waterhouse, 32 ans, a continué la farce, suggérant qu’ils co-animent l’émission ensemble.

Pattinson, commençant à comprendre, a répondu : « Vous plaisantez ? Est-ce que tout cela est une blague ? Après avoir confirmé ses soupçons, Waterhouse a raccroché pour plaisanter après lui avoir rappelé qu’il ne passerait pas à la télévision, mais uniquement sur Internet.

Le couple, qui a commencé à se fréquenter en 2018, s’est fiancé en décembre 2023 et a accueilli son premier enfant – une fille – en mars 2024.