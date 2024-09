Robert Pattinson à la tête du film de science-fiction de Bong Joon Ho

Warner Bros. a dévoilé la bande-annonce de « Mickey 17 », le film de Bong Joon Ho, la suite tant attendue du film « Parasite », récompensé par l’Oscar du meilleur film du réalisateur. Basé sur le roman « Mickey7 » d’Edward Ashton (2022), le thriller de science-fiction met en vedette Robert Pattinson dans le rôle d’un employé « remplaçable » nommé Mickey Barnes.

Dans le roman, Mickey est envoyé en mission dangereuse pour coloniser une planète de glace. Lorsqu’une version de Mickey meurt, un double est créé pour le remplacer, conservant la plupart de ses souvenirs.

Aux côtés de Pattinson, le casting comprend Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette et Mark Ruffalo.

« Mickey 17 » est réalisé et écrit par Bong, qui produit également le film via sa société Offscreen. Parmi les autres producteurs figurent Dede Gardner et Jeremy Kleiner de Plan B et Dooho Choi de Kate Street Pictures.

Warner Bros. a décalé « Mickey 17 » à plusieurs reprises dans son calendrier de sortie en salles, le plus récemment du 29 mars 2024 à janvier 2025. Lorsque cette décision a été annoncée, des sources ont déclaré Variété que la décision a été prise pour garantir une fenêtre de sortie Imax et laisser plus de temps pour terminer le projet, qui avait été affecté par les grèves d’Hollywood et divers changements de production.

« Mickey 17 » est le premier long métrage de Bong à sortir après le succès massif de son thriller « Parasite » de 2019, qui suivait une famille ouvrière coréenne qui s’infiltre de manière trompeuse dans la maison d’une famille aisée. « Parasite » a été le premier film en langue étrangère à remporter l’Oscar du meilleur film. Le film a également remporté les Oscars du scénario original, du réalisateur et du long métrage international. Les autres films notables de Bong incluent « Snowpiecer », « Okja », « Memories of Murder », « The Host » et « Mother ».

Pattinson a récemment joué le rôle-titre de « The Batman » de Matt Reeves en 2022, apportant une sensibilité maussade à Bruce Wayne. Ses récents crédits de science-fiction incluent « Tenet » de Christopher Nolan et « High Life » de Claire Denis.

« Mickey 17 » sortira au cinéma le 31 janvier 2025. Regardez la bande-annonce ci-dessous.