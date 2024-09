Robert Pattinson a hâte que vous voyiez la première bande-annonce de « Mickey 17 »

Bong Joon-ho suite très attendue de Parasite, Mickey 17vient de sortir sa première bande-annonce et pour ceux qui craignaient qu’elle ne soit pas assez étrange pour vous… eh bien, vous n’avez pas à vous inquiéter, disons les choses comme ça. C’est certainement un film à surveiller. ParasiteLa dernière grande sortie de Bong, sortie en 2019, a été largement saluée, remportant de nombreuses distinctions, dont l’Oscar du meilleur film.









Les stars du film de science-fiction Robert Pattinson Mickey incarnera le personnage principal, un homme créé à partir de l’impression humaine, considéré comme jetable dans une société futuriste. Mickey est chargé du travail le plus dangereux, qui se termine souvent par sa mort. Cependant, grâce à une technologie d’impression avancée, il peut être copié et ramené à la vie, conservant tous ses souvenirs à chaque fois. Aux côtés de Pattinson, le casting comprendra également l’acteur nommé aux Oscars Steven Yeun (Minari, Les morts qui marchent), Naomi Ackie (Je veux danser avec quelqu’un), nominé aux Oscars Toni Collette (Héréditaire), et nominé aux Oscars Mark Ruffalo (Les Vengeurs série)





Adapté de Edward Ashton roman Mickey7le film explore un monde où Mickey a été ressuscité plusieurs fois. Dans la version de Bong, il augmente encore les enjeux. « Le nombre correspond au nombre de fois où il est mort. Je l’ai tué dix fois de plus », a révélé Bong à la foule au CinemaCon en avril, lorsque la bande-annonce a été dévoilée pour la première fois. « C’est un film de science-fiction, mais c’est une histoire humaine. »

Avant le CinemaCon, seuls de brefs aperçus du film avaient été montrés, mais la nouvelle bande-annonce laisse entrevoir certains des défis brutaux auxquels Mickey est confronté. Les images montrent des scènes telles que Mickey tombe à travers la glace et est mangé vivant par des bêtescapturant le style intense et sombrement imaginatif pour lequel Bong est connu. Les fans des travaux précédents du réalisateur trouveront Mickey 17 en accord avec son style narratif distinctif, c’est sûr.





Pourquoi Robert Pattinson a-t-il choisi « Mickey 17 » ?





L’acteur a reconnu que Mickey 17 « L’un des scénarios de science-fiction les plus drôles et les plus bizarres que j’ai jamais lu de ma vie. » Dans le film, Pattinson doit jouer deux copies différentes du même personnage. Et bien qu’ils aient les mêmes souvenirs, Mickey 17 et Mickey 18 sont des personnes distinctes. Le 17 est peut-être plus disposé à aider, mais le 18 est ce que l’acteur décrit de manière plutôt inquiétante comme « un frère maléfique ».

Mickey 17 La première aura lieu le 31 janvier 2025. Restez à l’écoute sur Collider pour plus d’informations et regardez la bande-annonce ci-dessus.