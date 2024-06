Page a été accueilli hostilement par 1 000 supporters gallois à Trnava, après avoir été soumis à des chants appelant à son limogeage jeudi dernier après un match amical humiliant et vierge contre les ménés de Gibraltar au Portugal.

« Ils [fans] veux que je sorte. Je comprends parfaitement. Je dois rester fidèle à moi-même et me concentrer sur le travail à accomplir. Tout le reste est hors de mon contrôle », a déclaré Page à BBC Sport Wales après la défaite 4-0.

« Je les ai applaudis avec les joueurs et lorsque les joueurs marchaient, je me faisais un devoir de m’approcher des supporters et de leur dire ‘c’est de ma faute’. Je ressens la frustration.