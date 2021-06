Robert Mueller donnera un cours spécial sur sa sonde dans une université prestigieuse — RT USA News

La faculté de droit de l’Université de Virginie a annoncé que l’ancien conseiller spécial Robert Mueller et trois assistants donneront un cours de six semaines sur leur enquête Russiagate sur l’ancien président américain Donald Trump.

Le cours de courte durée, intitulé « Le rapport Mueller et le rôle du conseiller spécial » a été annoncé mercredi. Il est parrainé par le Karsh Center for Law and Democracy, une organisation à but non lucratif basée à la faculté de droit dont la mission est de « promouvoir la compréhension et l’appréciation des principes et des pratiques nécessaires au bon fonctionnement d’une démocratie pluraliste. »

« J’ai eu la chance d’assister à la faculté de droit de l’UVA après le Corps des Marines, et j’ai la chance d’y retourner maintenant,» Mueller a été cité par l’école comme disant. « J’ai hâte de m’engager avec les étudiants cet automne. »

Le joueur de 76 ans dirigera « au moins un», a indiqué l’université, mais le gros du travail sera effectué par Aaron Zebley, lui-même diplômé de l’UVA. Zebley sera assisté par Jim Quarles et Andrew Goldstein, qui ont également fait partie de l’équipe d’avocats spéciaux de Mueller.

Selon l’école, le cours couvrira l’enquête chronologiquement, à partir de la nomination de Mueller en tant que conseil spécial en mai 2017. D’autres sessions porteront sur les relations avec le Congrès et le ministère de la Justice, l’enquête sur la Maison Blanche, et même les poursuites contre Roger Stone, un ancien collaborateur de Trump reconnu coupable d’avoir menti au Congrès sur ses liens avec WikiLeaks. Stone lui-même a catégoriquement nié avoir été de connivence avec le site avant la publication des e-mails de la campagne Clinton.

L’annonce a fait sourciller la droite politique, qui la considérait comme une nouvelle récompense pour le FBI, le DOJ et les responsables du renseignement qui ont conjuré le Russiagate à partir de rien et ont passé des années à l’utiliser pour saper la présidence de Trump. Les démocrates avaient construit l’enquête de Mueller comme la solution miracle qui destituerait Trump et prouverait « L’ingérence russe” lors des élections de 2016, mais ont finalement été déçus par son rapport final, qui n’a trouvé aucune collusion et a refusé d’accuser le président d’entrave à la justice.

Mueller lui-même a fourni le point le plus bas de l’enquête avec son témoignage marmonnant et décousu devant la Chambre en juillet 2019. En quelques semaines, le récit du «Russiagate» avait disparu et oublié, alors que les démocrates cherchaient à destituer Trump pour l’aide à l’Ukraine à la place.





Avant de devenir conseiller spécial avec un statut de secte parmi les démocrates, Mueller a dirigé le FBI de 2001 à 2013, le plus long mandat à ce poste depuis J. Edgar Hoover. Il a été remplacé par James Comey, dont le limogeage par Trump en mai 2017 a précipité l’enquête.

Comey a en fait déclaré au Congrès en 2017 qu’il avait divulgué ses mémos soi-disant privés de conversations avec Trump à la presse après avoir été licencié, afin de forcer la nomination d’un avocat spécial. Mueller a été nommé par le procureur général adjoint Rod Rosenstein – qui avait lui-même recommandé la destitution de Comey – chargé de toutes les enquêtes sur la campagne Trump par la récusation d’AG Jeff Sessions.

L’Université de Virginie à Charlottesville a été fondée en 1819 par l’ancien président américain Thomas Jefferson. Sa faculté de droit est la deuxième plus ancienne en activité aux États-Unis. Le centre Karsh a été créé en 2018, grâce à une subvention de 50 millions de dollars des anciens élèves Bruce et Martha Karsh, qui ont généreusement fait un don à la campagne d’Hillary Clinton deux ans auparavant.

