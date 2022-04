Robert Morse, acteur récompensé par Tony, mort à 90 ans

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’acteur lauréat de Tony, Robert Morse, est décédé. Il avait 90 ans.

Morse « est mort paisiblement à la maison » mercredi après une courte maladie, a déclaré David Shaul de BRS/Gage Talent Agency dans un communiqué à Fox News Digital jeudi.

Une cause de décès n’a pas encore été annoncée. Morse a obtenu un Tony Award en tant que grimpeur d’entreprise hilarant et impétueux dans « Comment réussir en affaires sans vraiment essayer » et un deuxième une génération plus tard en tant que brillant et troublé Truman Capote dans « Tru ».

Plus récemment, Morse a joué le chef excentrique d’une agence de publicité dans « Mad Men », le drame à succès d’AMC qui a fait ses débuts en 2007. Le rôle lui a valu une nomination aux Emmy Awards en 2008 en tant que meilleur acteur invité dans une série dramatique.

LA FAMILLE DE GILBERT GOTTFRIED DEMANDE DES DONS POUR LA MALADIE MYOTONIQUE « DÉBILITANTE »

Morse s’est d’abord fait un nom à Broadway dans les années 1950 et a décroché quelques rôles dans des comédies hollywoodiennes dans les années 1960. « Je me considère comme un acteur – timidement », a-t-il déclaré au Los Angeles Times en 1964. « J’adore jouer. C’est une grande utilisation du corps et de l’esprit… En toute humilité, vous espérez que vous faites quelque chose de valable. »

« Il rayonnait d’une joie méchante; il était impossible de le regarder sans partager instantanément sa joie étourdie », a écrit le dramaturge Paul Rudnick.

Morse était déjà bien établi à Broadway, avec deux nominations aux Tony Awards à son actif, lorsqu’il est devenu célèbre à l’échelle nationale à 30 ans en tant que star d’Abe Burrows et de la satire à succès de Broadway de 1961 de Frank Loesser sur la vie d’entreprise, « Comment réussir … » . Le spectacle a remporté à la fois le prix Pulitzer et le Tony de la meilleure comédie musicale et a duré plus de trois ans.

La version cinématographique de 1967 de « How To Succeed » a laissé tomber quelques chansons mais est restée proche de l’original de la scène. Morse était de retour, tout comme Vallée.

Mais la carrière cinématographique de Morse n’a en grande partie pas réussi à décoller.

Il était de retour à Broadway en 1972 – et a décroché une autre nomination aux Tony Awards – pour « Sugar », la version musicale du producteur David Merrick de « Some Like It Hot ». Morse a joué le rôle de Jerry, le rôle joué par Jack Lemmon dans la comédie de Billy Wilder sur deux musiciens masculins qui se déguisent en femmes pour échapper aux gangsters meurtriers.

HELEN MIRREN RÉVÈLE LA CAUSE DE LA MORT DE STEPSON RIO HACKFORD

« Tru », un spectacle solo basé sur les écrits de Capote, a relancé la carrière scénique de Morse en 1989.

En 1993, la version télévisée de « Tru » (PBS) a valu à Morse un Emmy du meilleur acteur dans une mini-série ou une émission spéciale. (Pendant ce temps, une reprise de Broadway en 1995 de « Comment réussir … » a amené un autre Tony pour son Finch, Matthew Broderick.)

L’émission télévisée « Mad Men » a ramené Morse dans le milieu « Comment réussir » de la politique de bureau de Manhattan, à la manière des années 1960.

Lorsque Morse a atterri à Hollywood après son triomphe « Comment réussir », la chroniqueuse Hedda Hopper a prédit en 1963 : « Si Robert Morse apparaît à l’écran comme il le fait sur scène, il fera hurler des adolescents et des mères voudront l’adopter. Il a un sens inné de la comédie et une drôle de tête qui va avec. »

Parmi ses films figurait « The Loved One », une comédie noire de 1965 sur la rencontre d’un Anglais avec Hollywood et l’industrie funéraire, basée sur le roman satirique d’Evelyn Waugh.

« Je ne me demande pas si une image va aider ou entraver ma carrière », a déclaré Morse au Los Angeles Times lorsque le film était en production. « Je pense à qui je travaille avec. » Parmi ses co-stars de « Loved One », il y avait Jonathan Winters, John Gielgud et Tab Hunter.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Morse est né le 18 mai 1931 à Newton, Massachusetts, et a fait ses débuts à Broadway en 1955 dans « The Matchmaker ».

Il a reçu des nominations consécutives aux Tony pour ses deux rôles suivants : en 1959 pour le meilleur acteur vedette dans une pièce de théâtre pour « Say, Darling » et en 1960 pour le meilleur acteur dans une comédie musicale pour « Take Me Along », qui a également joué Jackie Gleason.

« Say, Darling » était une comédie sur l’expérience d’un jeune écrivain alors que son roman est transformé en un spectacle de Broadway. La pièce était basée sur la création de « The Pajama Game », et le personnage de Morse, un « garçon producteur » qui détestait être appelé ainsi, était calqué sur Harold Prince, un coproducteur de « Pyjama Game ».

Passant en revue sa carrière, Morse a déclaré au New York Times en 1989: « Les choses changent. Je n’ai jamais eu la chance d’être dans une pièce ou une photo où je jouais un père, ou avait une famille, ou où je pouvais ressentir ou montrer quelque chose. Le L’enfant sauvage en moi n’a jamais eu la chance de grandir. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a dit qu’il avait réussi à lutter contre l’alcoolisme et la toxicomanie, mais a ajouté : « Je ne pense pas que l’alcool ait gêné mon travail. J’ai fait mon travail. Ce sont les 22 autres heures qui m’ont posé problème. »

Pourtant, il a dit à propos de sa carrière: « Je ne pensais pas que ça allait se terminer ou ne pas se terminer. J’ai juste continué. Un jour, vous entendez » Nous vous aimons, Bobby « . Le lendemain, vous faites des voix off. »

Il laisse dans le deuil cinq enfants, un fils Charlie et quatre filles, Robin, Andrea, Hilary et Allyn.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.