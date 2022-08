Robert Lewandowski trouve un but alors que Barcelone met fin à la raison optimiste avec le potentiel de l’équipe

Barcelone en a surpris beaucoup pendant l’intersaison en faisant plusieurs signatures de haut niveau malgré une situation financière difficile.

La tactique du club pour renforcer son équipe – principalement en renonçant à des revenus futurs pour ajouter de nouveaux joueurs maintenant – a suscité de nombreux doutes et critiques.

Mais même les fans de Barcelone les plus inquiets ne peuvent cacher leur optimisme quant au potentiel de l’équipe avant la saison qui débute le week-end prochain.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Les nouvelles recrues ont montré beaucoup de promesses lors de la pré-saison qui s’est terminée dimanche avec une déroute 6-0 du club mexicain Pumas lors du tournoi Joan Camper au Camp Nou.

Une foule de plus de 83 000 personnes a vu la meilleure signature de l’équipe, Robert Lewandowski, marquer son premier but pour le club catalan et bien se connecter avec le jeune meneur de jeu Pedri González. Ils ont également vu le nouveau défenseur Jules Koundé faire ses débuts, et le nouvel attaquant Raphinha et l’attaquant de retour Ousmane Dembélé bien jouer à nouveau.

Barcelone a également battu l’Inter Miami, les New York Red Bulls et le rival espagnol du Real Madrid lors de sa pré-saison, en plus d’avoir fait match nul 2-2 avec la Juventus.

Avant le match de dimanche, les supporters avaient déjà reçu de bonnes nouvelles, le président Joan Laporta ayant déclaré que le club respecterait les exigences de fair-play de la ligue espagnole pour enregistrer toutes les nouvelles recrues à temps pour la saison.

“Nous pourrons inscrire tous les joueurs”, a-t-il déclaré, écartant les inquiétudes selon lesquelles certains joueurs devraient être exclus de l’équipe jusqu’à ce que le club puisse générer plus de revenus.

Barcelone a récemment vendu 25 % de ses droits de télévision de la ligue espagnole pour les 25 prochaines années pour près de 670 millions d’euros (682,1 millions de dollars) et a vendu une participation de 25 % de son centre de production pour 100 millions d’euros (101,8 millions de dollars). Dimanche, il a disputé son premier match au Camp Nou depuis qu’il a été renommé à la suite d’un accord de parrainage et de droits de dénomination avec Spotify.

“Il n’y a pas de temps à attendre dans le football, il n’y a pas de saison de transition”, a déclaré Laporta aux médias espagnols. “Nous avons fait ce que nous devions faire pour faire à nouveau de Barcelone une référence.”

Après une saison sans trophée au cours de laquelle il n’a pas eu Lionel Messi pour la première fois en près de deux décennies, le club est allé sur le marché et est rapidement devenu le premier dépensier de l’intersaison en Europe.

Lewandowski est arrivé du Bayern Munich dans le cadre d’un accord d’une valeur de près de 50 millions d’euros (50,9 millions de dollars), tandis que Raphinha est venu de Leeds United pour près de 60 millions d’euros (61,1 millions de dollars) et Koundé de Séville pour près de 50 millions d’euros (50,9 millions de dollars).

Barcelone a également ajouté le jeune milieu de terrain Franck Kessié et le défenseur central Andreas Christensen, et renouvelé le contrat de Dembélé, qui avait déjà montré lors de la pré-saison qu’il sera une pièce importante dans l’attaque de l’entraîneur Xavi Hernández.

L’attaque de l’équipe compte également le talentueux jeune Ansu Fati, l’international néerlandais Memphis Depay, l’international danois Martin Braithwaite et l’international espagnol Ferran Torres. Au milieu de terrain, il a toujours Gavi Páez et Pedri, qui ont marqué ses deux buts contre les Pumas grâce aux passes décisives de Lewandowski.

« Ce Barça fait peur », titrait lundi le quotidien sportif Marca.

« Spectaculaire », a déclaré le titre en première page du journal Sport, au-dessus d’une photo de Lewandowski.

Le Camp Nou devrait être à nouveau rempli pour les débuts de l’équipe en championnat samedi contre Rayo Vallecano, alors qu’une autre bonne performance aiderait davantage Laporta à faire valoir que les dépenses élevées du club seront finalement justifiées.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici