Robert Lewandowski suspendu trois matchs pour geste offensant

L’attaquant barcelonais Robert Lewandowski s’est vu imposer une interdiction prolongée de trois matchs pour sa réaction après avoir été expulsé lors de la victoire 2-1 de son équipe à Osasuna mardi dernier.

Lewandowski, 34 ans, a reçu un carton rouge pour deux infractions réservables à la 31e minute avec le Barça à un but et a répondu en quittant le terrain en faisant un geste – se touchant le nez et pointant vers l’arbitre, Jesus Gil Manzano – qui a ensuite été jugé irrespectueux et arrogant par la Fédération espagnole de football (RFEF).

Il a nié que le geste était destiné à l’officiel, affirmant qu’il était destiné à son entraîneur Xavi Hernandez à la suite d’une conversation qu’ils ont eue plus tôt ce mois-ci, mais la RFEF a ignoré son explication.

Lewandowski, qui a marqué 18 buts dans toutes les compétitions cette saison, manquera le derby catalan contre l’Espanyol prévu le 31 décembre et les matchs à l’extérieur contre les prétendants à la Ligue des champions, l’Atletico Madrid et le Real Betis, la Liga étant désormais interrompue pendant six semaines pour accueillir le monde. Tasse.

Ce n’était que le deuxième carton rouge de la carrière de Lewandowski. L’attaquant, qui représentera la Pologne au Qatar, a été expulsé pour la dernière fois en 2013 lors de son séjour au Borussia Dortmund.

Malgré l’absence de Lewandowski, le Barça est revenu par derrière pour remporter l’une de ses plus grandes victoires de la saison contre Osasuna et s’assurer qu’il reste en tête du classement pendant la Coupe du monde.

Gerard Pique, quant à lui, s’est vu imposer une interdiction de quatre matchs après avoir été licencié dans le même match, bien qu’il ne purgera pas la suspension après avoir pris sa retraite du football.

Il a été expulsé à la mi-temps après avoir lancé une tirade de jurons sur l’arbitre Gil Manzano, qui, selon lui, a “visé Barcelone” plus que tout autre officiel.

Pique, 35 ans, devait jouer son dernier match pour le Barça avant sa retraite, mais n’a pas pu jouer en seconde période après avoir été renvoyé dans le tunnel pendant la pause de la mi-temps pour ses remontrances.

Le rapport de Gil Manzano disait : “Gérard a été expulsé pour la raison suivante : une fois la première mi-temps terminée, à l’intérieur du tunnel, il m’a parlé dans les termes suivants : ‘As-tu vu le coin [for the Osasuna goal] tu as donné contre nous? Vous êtes l’arbitre qui nous a le plus foutus de loin.

“Une fois son licenciement communiqué au délégué du club, il a continué à répéter les mêmes expressions détaillées ci-dessus et a dû être conduit dans le vestiaire par le personnel du club, alors qu’il m’a parlé dans les termes suivants : ‘C’est un f– —g honte, mère—-r.'”

Alors que Pique, qui a contesté la version des événements de Gil Manzano, ne peut pas être banni en raison de sa retraite du sport, il sera condamné à une amende pour ses actions.