Robert Lewandowski s’ouvre sur son transfert à Barcelone

L’attaquant polonais Robert Lewandowski s’est ouvert sur son grand transfert du Bayern Munich à Barcelone cet été. Lewandowski, qui a remporté le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA au cours des deux dernières années, a décidé de quitter le Bayern Munich après huit longues années. Il a marqué 344 buts en 375 matches de compétition pour les Giants allemands, cependant, il n’était pas satisfait de la prolongation de contrat offerte par le Bayern qui a conduit à son transfert à Barcelone.

Le Bayern a conclu un accord de quatre ans d’une valeur de 50 millions d’euros (50,4 millions de dollars), dont cinq millions de compléments potentiels pour l’attaquant prolifique qui a joué un rôle crucial dans sa campagne victorieuse en Ligue des champions 2019-2020.

Pendant ce temps, ces dernières années, Barcelone traverse une crise financière qui l’a également contraint à abandonner son plus grand joueur de tous les temps, Lionel Messi, la saison dernière. Les géants catalans n’ont pas été en mesure de réaliser leur potentiel au cours des trois dernières saisons

Lewandowski a déclaré qu’il essaierait d’aider le club à retrouver sa gloire alors qu’il parlait d’une nouvelle opportunité dans sa vie.

« Je suis ici pour aider le club à revenir au sommet et à remporter autant de titres que possible. J’ai toujours voulu jouer dans un grand club de la Liga et c’est une grande opportunité pour moi. C’est aussi un défi pour ma vie privée », a déclaré Lewandowski lors d’un entretien avec les médias officiels du club.

“Je suis un joueur qui veut toujours gagner. Nous avons de grands joueurs, avec beaucoup de qualité, dans l’effectif. Je suis ravi de ce que nous pouvons tous accomplir ensemble.

Le joueur de 34 ans a parlé de jouer sous Xavi alors qu’il faisait l’éloge de l’Espagnol et a déclaré que sous sa direction, Barcelone était capable de remporter tous les titres.

« J’ai vu que ses idées correspondaient aux miennes. Il a été facile de prendre la décision. Je veux jouer et gagner des titres et je sais qu’avec Xavi ce sera tout à fait possible. Il sait parfaitement comment diriger le Barça. C’était un joueur incroyable et maintenant c’est un grand entraîneur. Il a beaucoup d’avenir et je veux en faire partie », a-t-il ajouté.

Lewandowski a en outre partagé son enthousiasme à l’idée de rejoindre Barcelone et a déclaré qu’il était heureux lorsque l’accord est devenu réalité.

« Je suis enfin là. Je suis très heureux d’être au Barça. Les derniers jours ont été longs, mais au final, l’accord est devenu une réalité. Je suis prêt à relever ce nouveau défi dans ma carrière. Je suis un gars qui aime gagner des matchs et des titres. J’espère que la saison commence et se termine bien à cet égard », a-t-il ajouté.

