Robert Lewandowski se rapproche du transfert de Barcelone alors que le Bayern Munich parvient à un accord

Robert Lewandowski s’est rapproché de Barcelone après que le président du Bayern Munich, Herbert Hainer, a annoncé qu’un accord avait été conclu avec le club catalan.

Lewandowski, 33 ans, a encore un an sur son contrat avec le Bayern mais a clairement exprimé son désir de rejoindre le Barça, qui l’a placé en tête de sa liste de souhaits estivale.

L’international polonais a marqué 50 buts en 46 matchs la saison dernière pour aider le Bayern à remporter un 10e titre consécutif en Bundesliga, et il compte désormais 344 buts en 374 apparitions depuis son arrivée en transfert gratuit du Borussia Dortmund en 2014.

Hainer a déclaré : « C’est bien d’avoir de la clarté pour toutes les parties. Nous sommes parvenus à un accord verbal avec Barcelone.

#FCBayern président Herbert #Hainer sur Robert #Lewandowski: “Nous sommes parvenus à un accord verbal avec Barcelone. C’est bien d’avoir de la clarté pour toutes les parties. Robert est un joueur incroyable et il a tout gagné avec nous. Nous lui sommes incroyablement reconnaissants.” pic.twitter.com/NvttIyQTRx— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) 16 juillet 2022 Voir plus

“Robert est un joueur incroyable et il a tout gagné avec nous. Nous lui en sommes incroyablement reconnaissants. »

Avec Lewandowski apparemment sur le point de sortir, le Bayern a lié un autre joueur offensif avec Serge Gnabry signant un nouveau contrat pour mettre fin aux spéculations liant l’ancien homme d’Arsenal à un retour en Premier League.

Le joueur de 27 ans a conclu un accord qui court jusqu’en 2026.

“J’ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais en tant que joueur dans les années à venir, et je suis arrivé à la conclusion que je voulais rester au Bayern, tout gagner à nouveau ici et vivre des expériences – en particulier célébrer un autre titre en Ligue des champions, mais cette fois avec nos fans », a déclaré Gnabry.

« C’est spécial parce que je peux jouer ici avec mes amis au plus haut niveau. Ce ne serait certainement pas la même chose dans un autre club. Je veux vivre plus de grands moments ici – et nulle part ailleurs. La soif de grands honneurs ne s’en va pas.