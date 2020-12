Une année de football sens dessus dessous pourrait se terminer avec une autre surprise alors que Robert Lewandowski défie le duo d’or de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pour le prix du joueur de l’année de la FIFA.

le coronavirus pandémie fait des ravages avec les galas de fin d’année fastueux du football, tout comme sur le terrain.

Le vénérable Ballon d’Or a été annulé et les prix FIFA Best ont été transférés en ligne. Ils seront diffusés de Zurich jeudi à 18h00 GMT.

Les prix Best ont commencé en 2017 après une brève fusion avec le Ballon D’Or et le prix du joueur de l’année de la FIFA, créé en 1991. La FIFA a ajouté un prix féminin en 2001 et distribue maintenant 11 séries de ses 6,4 kg de platine. trophées enduits.

Il y a des prix pour les entraîneurs et gardiens de but masculins et féminins, les XI mondiaux masculins et féminins, un prix du fair-play, un prix pour les fans et le prix Puskas pour le but de l’année.

La saison stellaire de Lewandowski pour le Bayern conquérant a déjà été récompensée par l’UEFA qui a décerné l’attaquant polonais du joueur européen de l’année en octobre. L’attaquant danois Pernille Harder, qui fait partie des finalistes de la FIFA, a remporté le prix féminin.

Alors que Lewandowski pourrait devenir seulement le deuxième joueur à interrompre l’hégémonie Messi-Ronaldo de 13 ans, le prix féminin pourrait également briser une longue tendance.

Messi est le détenteur du prix masculin tandis que l’Américaine Megan Rapinoe a remporté le prix féminin l’année dernière.

Joueurs attaquants principalement

Messi et Ronaldo figuraient tous les deux parmi les trois finalistes pour la première fois en 2007, lorsque Kaka a gagné. Depuis lors, chacun n’a manqué de figurer dans le top trois qu’une seule fois et le seul autre joueur à remporter le prix, sous ses différentes formes, était Luka Modric en 2018.

À 32 ans, Lewandowski a connu une saison décisive.

Alors qu’il a remporté la Bundesliga à chacune de ses six premières saisons au Bayern, terminant meilleur buteur de la ligue lors de quatre des cinq dernières saisons, son profil international a été affecté par la forme médiocre de la Pologne et son échec, à Dortmund et au Bayern, à gagner la Ligue des champions.

La saison dernière, il a été spectaculaire car le Bayern a remporté tous les matchs en Europe. Lewandowski a terminé avec 15 buts dans la compétition, cinq de plus que le prochain meilleur attaquant, Erling Braut Haaland.

Il « mérite » ce trophée « comme personne d’autre. C’était la saison de sa vie », a déclaré à l’AFP le président du club bavarois Karl-Heinz Rummenigge.

Messi a été le meilleur buteur de la Liga la saison dernière, mais c’était un point lumineux rare dans une année désastreuse, dont le point bas était une défaite 8-2 contre le Bayern dans laquelle Lewandowski a marqué et l’Argentin de 33 ans n’a pas fait.

Alors que Ronaldo, 35 ans, a terminé meilleur buteur de son club alors que la Juventus remportait la Serie A, il n’a pas pu propulser son club devant Lyon en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Harder, qui a déménagé de Wolfsburg à Chelsea cette saison, est le favori pour devancer deux défenseurs qui ont remporté la Ligue des champions féminine avec Lyon: Lucy Bronze, qui a depuis rejoint Manchester City, et la vétéran française Wendie Renard.

Renard a plaidé pour les défenseurs sur le site Web de la FIFA.

« Au cours des dernières années, il a principalement attaqué les joueurs », a-t-elle déclaré.

« C’est souvent la touche finale, le tir fantastique ou le beau but qui est reconnu. Mais avant d’arriver à ce stade, il y a un travail à faire, et il mérite d’être souligné un peu plus. »

L’entraîneur du Bayern, Hansi Flick est l’un des finalistes pour l’entraîneur masculin aux côtés de deux patrons de Premier League: l’Argentin Marcelo Bielsa, qui a remporté une promotion avec Leeds, et un deuxième Allemand Jurgen Klopp du champion de Liverpool.

Du côté des femmes, le Français Jean-Luc Vasseur de Lyon fait partie des finalistes avec l’entraîneur de Chelsea Emma Hayes et l’entraîneur néerlandais Sarina Wiegman.

Les gagnants sont choisis par les capitaines et entraîneurs des équipes nationales, plus de 200 journalistes et fans.