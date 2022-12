Robert Lewandowski révèle une conversation avec le maestro argentin après un affrontement tendu

Le match à enjeux élevés du Groupe C de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 entre l’Argentine et la Pologne s’est avéré passionnant. Alors que l’Argentine devait gagner ce match pour assurer sa place en huitièmes de finale, la Pologne devait veiller à ne pas concéder trop de buts et à maintenir une bonne différence de buts.

Dans l’affrontement à haute pression, l’attaquant vedette polonais Robert Lewandowski a fait deux tentatives pour tacler Messi, la seconde tirant le coup de sifflet de l’arbitre.

La tentative désespérée de Lewandowski est survenue alors que l’Argentine menait 2-0 après le but spectaculaire de Julian Alvarez. Après son tacle de mauvaise qualité, l’as polonais a tenté de faire une poignée de main dans le jeu avec l’ancien attaquant de Barcelone.

Cependant, Messi n’avait pas l’air content et l’Argentin a complètement ignoré Lewandowski. L’Albiceleste a finalement remporté le match et a terminé en tête de son groupe, passant à l’étape suivante.

Malgré la défaite, la Pologne a également réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale, devançant le Mexique à la deuxième place du groupe C.

Messi et Lewandowski ont ensuite échangé quelques mots et se sont embrassés sur le terrain après le match.

Lewandowski a remporté le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA 2021 en janvier de l’année dernière après que Messi l’ait devancé pour remporter un septième Ballon d’Or, un record.

Cela a apparemment déclenché une guerre froide entre les deux attaquants talismaniques, le tireur d’élite polonais étant le favori pour remporter le titre de Ballon d’Or cette année-là.

En raison de cette rivalité controversée, les fans se sont demandé de quoi les deux stars avaient parlé à la fin de leur match.

Maintenant, Lewandowski a révélé ce qu’il avait dit à l’attaquant du PSG après le match.

En parlant à Image, l’homme de 34 ans a déclaré: “Nous avons parlé un peu et nous nous sommes amusés. J’ai dit à Messi que je jouais plus défensivement que d’habitude – mais quelque chose comme ça est parfois nécessaire pour l’équipe.”

Lewandowski a également parlé de son rôle défensif inhabituel contre l’Argentine et a ajouté : « C’est très rare, oui : moi dans le milieu de terrain défensif. Mais je savais que je devais aider l’équipe.”

La Pologne affrontera ensuite la France en huitièmes de finale le 4 décembre.

Lewandowski n’avait pas réussi un tir et avait à peine vu le ballon contre l’Argentine et il devra être au sommet de son jeu contre les champions en titre dimanche prochain.

