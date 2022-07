Robert Lewandowski révèle le facteur clé du changement de Barcelone

Par Josh Barker









La nouvelle recrue du FC Barcelone a révélé une des principales raisons pour lesquelles il a choisi d’échanger le Bayern Munich contre le Camp Nou.

Barcelone et le Bayern Munich ont confirmé ce week-end qu’ils avaient conclu un accord de principe pour le transfert de Lewandowski.

Le tueur à gages s’est depuis lié avec les Blaugrana lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

Après avoir noué des liens avec ses nouveaux coéquipiers, Lewandowski a mené sa première interview pour la centrale espagnole.

Publicité

18+. Nouveaux clients britanniques uniquement. Inscrivez-vous en utilisant le code promotionnel BETFRED60, déposez et placez le premier pari de 10 £+ sur les sports (Evens+ cumulés) dans les 7 jours suivant l’inscription. Le premier pari doit être sur le sport. 20 £ de paris gratuits à utiliser sur les sports, 10 £ de paris gratuits à utiliser sur le loto et 50 tours gratuits (20 pence par tour) crédités dans les 48 heures suivant le règlement du pari. 20 £ supplémentaires de paris gratuits crédités 5 jours après le règlement. Les bonus ont une expiration de 7 jours. Des restrictions de paiement s’appliquent. Une vérification par SMS et/ou une preuve d’identité et d’adresse peuvent être requises. Les conditions générales complètes s’appliquent. Veuillez jouer de manière responsable. begambleaware.org

L’attaquant a abordé un certain nombre de sujets dans ladite interview, notamment le passage à la Liga :

“J’ai toujours voulu jouer dans un grand club de la Liga et c’est une grande opportunité pour moi. C’est aussi un défi pour ma vie privée », a-t-il déclaré.

Lewandowski a ensuite suggéré que Xavi était un facteur majeur dans sa décision de signer pour Barcelone, le respect du joueur de 34 ans pour l’ancien milieu de terrain apparaissant clairement dans son interview.

En discutant de Xavi, il a déclaré: «J’ai vu que ses idées correspondaient aux miennes. Il a été facile de prendre la décision. Je veux jouer et gagner des titres et je sais qu’avec Xavi ce sera tout à fait possible. Il sait parfaitement diriger le Barça. C’était un joueur incroyable et maintenant c’est un grand entraîneur. Il a beaucoup d’avenir et je veux en faire partie.

Enfin, il a salué le talent de l’équipe barcelonaise : « Je suis un joueur qui veut toujours gagner. Nous avons de grands joueurs, avec beaucoup de qualité, dans l’effectif. Je suis ravi de ce que nous pouvons tous accomplir ensemble », a-t-il ajouté.

Lire la suite:

10 meilleurs milieux de terrain à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

10 meilleurs défenseurs à choisir pour votre équipe de Fantasy Premier League 2022/23

Cet article a été édité par

Ben Browning.