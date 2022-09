Robert Lewandowski réussit un triplé alors que Barcelone bat Viktoria Plzen

Robert Lewandowski a marqué son premier match de Ligue des champions pour Barcelone avec un triplé alors que l’équipe de Xavi Hernandez a battu Viktoria Plzen 5-1 au Camp Nou mercredi.

Le Barça, qui n’a pas réussi à franchir la phase de groupes la saison dernière, a également vu Franck Kessie et Ferran Torres marquer dans une performance accomplie.

Lewandowski a maintenant marqué huit buts en seulement cinq apparitions pour sa nouvelle équipe toutes compétitions confondues.

“Je savais depuis le début ici qu’il allait être important de s’adapter dès le premier match”, a-t-il déclaré à uefa.com.

“Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de ma femme, donc les objectifs et l’anniversaire étaient pour elle. Le fait qu’elle était dans le stade le jour de son anniversaire signifie beaucoup. Quelque chose d’incroyable pour moi.

Il y aura des tests plus difficiles à venir pour les quintuples champions d’Europe avec le Bayern Munich et l’Inter Milan également dans le groupe C.

Les géants catalans visiteront l’Allianz Arena mardi prochain pour un véritable test du chemin parcouru au cours des 12 derniers mois, après la victoire 2-0 du Bayern à San Siro.

Le Barça a pris les devants à la 13e minute alors que Kessie a renvoyé le ballon à la maison après que Jules Kounde ait dirigé le corner d’Ousmane Dembele vers le but.

C’était le premier but du milieu de terrain ivoirien pour le club depuis sa signature de l’AC Milan à la fin de la saison.

Ansu Fati a presque doublé l’avantage au milieu de la première mi-temps, mais son effort a été sauvé par le gardien en visite Jindrich Stanek.

Plzen a reçu un penalty à la 25e minute alors qu’Andreas Christensen a fait tomber Jhon Mosquera, mais l’arbitre a changé d’avis après un examen VAR et a plutôt donné un coup franc au Barça.

Lewandowski a devancé Karim Benzema à la troisième place du classement des buteurs de tous les temps de la Ligue des champions avec son 87e dans la compétition, et le premier pour son nouveau club.

Le joueur de 34 ans a enroulé un tir bas dans le coin inférieur juste à l’intérieur de la surface à la 34e minute.

Les Tchèques se sont donné une bouée de sauvetage peu avant la pause alors que Jan Sykora dirigeait le centre de Vaclav Jemelka.

Mais Plzen n’a pas pu rester dans un but jusqu’à la mi-temps alors que Lewandowski s’est penché sans marque pour diriger le centre de Dembele sur la ligne.

Lewandowski a réalisé son sixième triplé en Ligue des champions avec une belle frappe à distance à la 67e minute.

“Je ne sais pas si Robert est le meilleur attaquant d’Europe mais pour nous, c’est le meilleur”, a déclaré Xavi.

« Il nous aide à jouer, il presse, il nous apporte plein de solutions en attaque. Maturité totale en tant que joueur, et complètement spectaculaire. Il a réussi un triplé, mais comment il a travaillé pour l’équipe.

Les hommes de Xavi ont perdu peu de temps pour en faire cinq, alors que le remplaçant Torres a percé une volée brillante dans le virage dans le coin supérieur de la passe ébréchée de Dembele.

Plzen a évité tout autre dommage mais fait face à une tâche ardue lors de ses cinq derniers matches de groupe, avec un match à domicile contre l’Inter ensuite.

