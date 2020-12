GENÈVE: Robert Lewandowski a remporté son plus gros prix personnel jeudi, montrant qu’un attaquant non nommé Messi ou Ronaldo peut être élu meilleur joueur de football du monde.

Le capitaine polonais a été nommé meilleur joueur masculin de la FIFA pour 2020 après que sa saison de 55 buts a permis au Bayern Munich de remporter un balayage de trophées internationaux et nationaux.

Lewandowski était en tête d’une liste restreinte de trois joueurs comprenant Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le vote a été effectué par un jury mondial composé de capitaines et d’entraîneurs des équipes nationales, ainsi que de journalistes et de fans sélectionnés.

Bien que la FIFA ait accueilli la cérémonie virtuelle à Zurich, son président Gianni Infantino s’est rendu à Munich pour présenter le trophée en personne.

Lewandowski a rejoint Luka Modric, le milieu de terrain de la Croatie et du Real Madrid qui a gagné en 2018, en tant que seuls joueurs au cours des 13 dernières années à refuser la victoire à Messi et à Ronaldo.

Lucy Bronze a été élue meilleure joueuse féminine à donner à l’Angleterre sa première victoire individuelle aux FIFA Awards. Vainqueur de la Ligue des champions avec Lyon, elle a depuis rejoint Manchester City.

Le bronze a remporté le vote devant son ancienne coéquipière lyonnaise Wendi Renard et Pernille Harder, qui a aidé Wolfsburg à se qualifier pour la finale de la Ligue des champions.

Lewandowski est également le premier vainqueur masculin d’un club hors d’Espagne depuis que Ronaldo a remporté le prix 2008 en tant que joueur de Manchester United.

Un joueur du Bayern n’avait pas gagné depuis que la FIFA a créé un prix du joueur mondial en 1991.

Le club a vu ses stars reléguées à deux reprises à la troisième place par Messi et Ronaldo: Franck Ribry en 2013 en Ligue des champions du Bayern, et Manuel Neuer un an plus tard après que l’Allemagne ait remporté la Coupe du monde.

Jurgen Klopp a refusé au Bayern un balayage des prix masculins de la FIFA en étant élu meilleur entraîneur pour une deuxième année consécutive.

Klopp, qui a guidé Liverpool pour devenir champion d’Angleterre pour la première fois en 30 ans, a remporté plus de votes que Hansi Flick, qui a succédé au Bayern à la mi-saison. Marcelo Bielsa, du champion anglais de deuxième rang Leeds, a terminé troisième.

Sarina Wiegman, qui a mené les Pays-Bas à la finale de la Coupe du monde 2019, a été élue meilleure entraîneure du football féminin. Elle reprendra l’équipe d’Angleterre l’année prochaine.

