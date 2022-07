Robert Lewandowski rejoint Barcelone pour un contrat de 50 millions d’euros

Par Ben Brown









Barcelone a annoncé sa quatrième signature de l’été alors que le club a confirmé que l’attaquant polonais Robert Lewandowski avait rejoint le club.

Le FC Barcelone et le Bayern Munich sont parvenus à un accord pour le transfert de Robert Lewandowski pour un total de 45 M€ + 5 M€ de variables”, a écrit le club sur son site officiel. « Le joueur signera un contrat avec le Club pour les quatre prochaines saisons. La clause libératoire a été fixée à 500 millions d’euros.

“L’accord définitif intervient trois jours après que le Club a annoncé un accord de principe pour l’attaquant polonais, qui est intervenu alors que l’équipe s’envolait pour les Etats-Unis”, ont-ils ajouté. « Lewandowski est arrivé à Miami dimanche et a rencontré ses nouveaux coéquipiers. Le nouvel attaquant du Barça a également passé sa visite médicale.

Lewa devient la quatrième recrue

Malgré les problèmes financiers, Barcelone continue de renforcer la main de Xavi, Lewandowski devenant le quatrième ajout de l’été.

Andreas Christensen et Franck Kessie ont déjà rejoint le club en tant qu’agents libres de Chelsea et de l’AC Milan respectivement, tandis que Raphinha est également arrivé de Leeds United malgré une guerre d’enchères avec Chelsea pour ses services.

Les dépenses ne devraient pas s’arrêter là non plus, avec le duo de Chelsea Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso dans leur ligne de mire alors qu’ils rivalisent à nouveau avec l’équipe de Thomas Tuchel pour une autre signature sous la forme de Jules Kounde, bien qu’à l’heure actuelle, ils semblent plus susceptibles de manquer l’homme de Séville.

Si Frenkie de Jong partait, comme on s’y attend, ils pourraient également faire un geste pour l’homme de Manchester City, Bernardo Silva, qui “rêve” de jouer pour les Blaugrana.

Lire la suite:

Rapport: Chelsea et Barcelone parviennent à un accord sur le transfert de Cesar Azpilicueta

Chelsea continue sa frénésie de dépenses estivales; accord pour l’international français Jules Kounde