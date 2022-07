Robert Lewandowski rejoint Barcelone à Miami après avoir scellé un transfert de 42,5 millions de livres sterling du Bayern Munich | Nouvelles du centre de transfert

Robert Lewandowski a rejoint ses nouveaux coéquipiers de Barcelone à Miami après avoir terminé ses 42,5 millions de livres sterling (50 millions d’euros) du Bayern Munich.

Le Barça a conclu un accord pour signer l’attaquant, qui aurait signé un contrat de trois ans avec le club avec une option pour 12 mois supplémentaires, au cours du week-end.

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation écrite officielle, Lewandowski portait les couleurs de Barcelone dans une série de vidéos publiées sur le compte Twitter du club depuis Miami.

“Enfin, je suis ici et je suis très heureux de rejoindre Barcelone”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée par Barcelone avant sa tournée américaine.

“Les derniers jours ont été très longs, mais à la fin, l’affaire a été conclue, alors maintenant je vais me concentrer sur un nouveau chapitre de ma vie et un nouveau défi.

“Je suis toujours le gars qui veut gagner, non seulement le match mais aussi les titres, donc j’espère que dès le début de la saison, nous commencerons à gagner et à viser les titres pendant la saison et à la fin de la saison.

“J’ai toujours voulu jouer en Liga, j’ai toujours voulu jouer pour les plus grands clubs. C’est la prochaine étape. Aussi pour ma vie privée, c’était un nouveau défi.

“Je sais qu’il est temps de remettre Barcelone sur les rails et je suis ici pour les aider à revenir au sommet et à remporter autant de titres que possible.”

“Xavi a un avenir incroyable”

Lewandowski pourrait faire ses débuts à Barcelone lorsque sa nouvelle équipe affrontera l’Inter Miami lors du premier match de sa tournée mardi.

Ils affronteront ensuite le Real Madrid à Las Vegas, la Juventus à Dallas et les New York Red Bulls dans le New Jersey.

“J’ai parlé avec Xavi et je sais que depuis le début, je sais que son esprit et ses idées vont dans le bon sens. Pour moi, il m’a facilité la tâche pour venir à Barcelone”, a ajouté Lewandowski.

“Je suis un joueur qui veut jouer et gagner et avec Xavi, c’est très possible. Il sait exactement comment entraîner Barcelone car c’était un joueur incroyable et maintenant c’est un très bon entraîneur avec un avenir incroyable.

“Les buts sont toujours élevés. Je veux toujours gagner, non seulement les matchs mais aussi les titres. Nous avons tellement de joueurs avec une qualité incroyable et nous pouvons accomplir beaucoup de choses cette saison.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’expert espagnol du football Graham Hunter explique comment Barcelone peut se permettre ses signatures estivales et sa situation financière



Après avoir accepté son déménagement, Lewandowski avait précédemment déclaré Ciel Allemagne: “Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer. Tout est allé très vite pour dire au revoir à tout le monde !

“Ces huit années ont été spéciales et vous ne l’oubliez pas. J’ai passé un bon moment à Munich.

“Après le camp d’entraînement, je reviendrai et je dirai au revoir correctement et j’organiserai quelques petites choses.”

Lewandowski n’avait plus qu’un an sur son contrat avec le Bayern et avait dit au club qu’il ne renouvellerait pas son contrat.

Jusqu’à présent, les champions d’Allemagne avaient insisté sur le fait que Lewandowski n’était pas à vendre et avaient refusé une offre de 40 millions d’euros (33,8 millions de livres sterling) de Barcelone le mois dernier.

Image:

Le défenseur central de la Juventus Matthijs de Ligt devrait rejoindre le Bayern Munich





Cependant, le départ de Lewandowski aiderait le Bayern à financer la signature de Matthijs de Ligt de la Juventus, qui a accepté de vendre le défenseur central pour environ 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling) plus des bonus, selon Ciel en Allemagne.

Hasan Salihamidzic, le directeur sportif du Bayern, était à Turin lundi pour ouvrir les négociations pour De Ligt avec la Juventus. Le Néerlandais a encore deux ans sur son contrat avec la Juve et aurait déclaré au club italien qu’il souhaitait déménager à Munich.

Chelsea a également suivi De Ligt cet été alors qu’ils tentaient de remplacer Antonio Rudiger et Andreas Christensen, qui sont tous deux partis en transferts gratuits mais ont conclu un accord pour Kalidou Koulibaly.

Lewandowski : Les chiffres ne mentent pas

Lewandowski était avec le Bayern depuis 2014 et a marqué 344 buts pour le club en 375 apparitions dans toutes les compétitions.

Il a aidé le Bayern à remporter huit titres de Bundesliga au cours des huit dernières saisons, ainsi que trois coupes d’Allemagne, et vient d’être couronné meilleur buteur de la ligue pour la cinquième saison consécutive après avoir marqué 35 buts en 34 matchs de Bundesliga en 2021/22.

