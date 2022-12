Robert Lewandowski pourrait prendre sa retraite internationale après la sortie de la Pologne

Le capitaine polonais Robert Lewandowski a refusé de confirmer s’il avait disputé son dernier match de Coupe du monde après que son équipe ait été éliminée du tournoi au Qatar lors d’une défaite 3-1 en huitièmes de finale contre la France dimanche. L’attaquant de Barcelone Lewandowski a marqué une consolation tardive sur penalty pour une équipe polonaise surclassée par la redoutable attaque française à Doha.

Il aura presque 38 ans au moment de la prochaine Coupe du monde en Amérique du Nord en 2026, mais il a laissé entendre que des problèmes au-delà de sa condition physique étaient plus susceptibles de le voir mettre fin à sa carrière internationale.

“Physiquement, je n’ai pas peur de cela, mais nous avons tellement de choses différentes en dehors du football, que votre bonheur soit toujours là et ce qui se passe, donc c’est difficile à dire maintenant”, a admis l’ancien attaquant du Bayern Munich.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

“D’un point de vue sportif, je n’ai pas peur, mais il y a différentes choses qui peuvent décider si ce sera le dernier ou non.”

Lewandowski a connu une carrière prolifique pour le club et le pays, mais n’avait jamais marqué de but en Coupe du monde jusqu’à ce qu’il marque lors de la victoire de la Pologne en phase de groupes contre l’Arabie saoudite – il a même raté un penalty lors de leur premier match nul avec le Mexique.

Malgré la sortie de la Pologne, il a insisté sur le fait que le tournoi avait été réussi après avoir quitté la phase de groupes de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

“Nous voulions toujours participer à la Coupe du monde, mais nous avons finalement atteint notre objectif”, a-t-il déclaré.

« Nous voulions jouer après la phase de groupes. Si vous jouez contre les champions du monde, c’est toujours difficile, mais en tant qu’équipe, nous savions quel genre de déficit nous avions.”

Regardez: Le but record d’Olivier Giroud contre la Pologne à la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Pendant ce temps, l’entraîneur polonais Czeslaw Michniewicz a admis que ne pas jouer pour l’une des principales équipes internationales rendait plus difficile pour Lewandowski de briller au plus haut niveau.

“Les attentes pour les meilleurs joueurs comme Mbappe et Messi sont toujours énormes et sa situation est difficile car le style de jeu du Portugal ou de la France est plus bénéfique pour les attaquants”, a déclaré Michniewicz.

« Nous avons un style différent. Nous avons certaines limites et devons couvrir l’écart de niveaux lorsque nous jouons contre une équipe avec Messi ou Mbappe.

“Il est dans une situation difficile mais cela ne veut pas dire qu’il ne marquera pas pour l’équipe nationale. Nous ne jouions pas contre Andorre – si nous l’étions, il aurait pu en marquer cinq.”

Michniewicz a ajouté qu’il pensait que Lewandowski était capable de mener la Pologne vers de futurs tournois, avec le prochain objectif l’Euro 2024 en Allemagne.

“Il est le capitaine de l’équipe nationale et décidera lui-même de son avenir, mais la façon dont il joue, je pense qu’il peut être le capitaine pour les années à venir.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici