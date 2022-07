Robert Lewandowski peut remettre Barcelone au sommet, mais le club est-il prêt pour lui ?

Parce qu’il est le deuxième transfert le plus cher pour un footballeur de plus de 33 ans, et parce que Barcelone hypothèque essentiellement son avenir pour créer une équipe compétitive, les questions se sont jusqu’à présent concentrées sur: Robert Lewandowski est-il capable de donner le Blaugrana valeur pour leur argent?

Les sceptiques ont également critiqué : l’ancien joueur du Bayern Munich va-t-il être à la hauteur d’un investissement aussi important (45 millions d’euros de frais de transfert plus les salaires sur un contrat de quatre ans) ? Et s’adaptera-t-il à la marque de football du manager de Barcelone Xavi Hernandez tout en marquant ces buts meurtriers dont l’équipe a tant manqué au cours des deux dernières saisons?

Ce n’est pas que ces questions soient complètement déplacées, mais je pense qu’il y en a une autre, extrêmement importante, qui a été ignorée : le Barça est-il prêt pour Lewandowski ?

Il y a une foule de raisons de demander cela – de nombreux tests clés que le club, plutôt que exclusivement le joueur, devra passer pour que ce mariage d’été à gros budget s’épanouisse.

En rejoignant Barcelone, Lewandowski a accepté un risque vraiment remarquable, compte tenu de son statut et de la qualité du club qu’il a quitté, ainsi que des autres (Paris Saint-Germain, Chelsea) qui s’intéresseraient à lui. À l’extérieur absolu, Barcelone a jusqu’au 1er septembre pour respecter les règles du fair-play financier de LaLiga en réduisant considérablement sa masse salariale afin d’enregistrer Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen, Pablo Torre, Sergi Roberto et Ousmane Dembele.

C’est une tâche énorme. Mais, infiniment plus pressant est le fait que le président du club Joan Laporta et son équipe de transfert ont un peu plus de deux semaines pour obtenir au moins quelques-unes des signatures clés (Lewandowski et Raphinha en tête de file) entièrement enregistrées et prêtes à jouer. lors de l’ouverture de la saison contre Rayo Vallecano au Camp Nou le 13 août.

Pensez à la dispute, pensez à l’embarras s’ils ne peuvent pas gérer ça. Vous pouvez parier votre dernier dollar que la question “Serez-vous en forme financièrement pour enregistrer mon client ?” a joué un rôle énorme dans les négociations, et qu’il y aura des clauses de pénalité strictes insérées dans l’accord de Lewandowski si le Barça ne respecte pas les règles de la Liga à temps pour le faire enregistrer.

Mais même si Lewandowski a évidemment été séduit par Laporta et Xavi en choisissant Barcelone, et pendant le processus de faire comprendre au Bayern qu’ils pourraient arrêter leurs efforts pour le persuader de rester, c’est une situation incroyable.

Du jamais vu à mon avis. Classe mondiale, sur le point d’avoir 34 ans en août, désiré par les meilleurs clubs d’Europe à ce jour, lors de ses débuts dans un 1-0 classique victoire sur le Real Madrid lors d’un match amical à Las Vegas, Lewandowski ne savait même pas si son transfert serait officialisé à temps pour la nouvelle saison.

Robert Lewandowski a joué un match amical pour Barcelone, mais son inscription officielle reste en suspens. James Williamson – AMA/Getty Images

Le club a déployé de tels efforts sur les transferts, la réduction des salaires et la génération de revenus (avec le parrainage Spotify inclus, le total dépasse les 800 millions d’euros depuis le printemps) qu’il semble inconcevable que leur nouvelle superstar, ou les autres recrues notables, risquent de ne pas être inscrit pour jouer en Liga jusqu’à la fenêtre de janvier.

Néanmoins : la preuve est dans le pudding. Par exemple, même si la cause n’était pas financière, vous pouvez parier tout ce que vous possédez que lorsque Dani Alves a re-signé pour le Barça en janvier dernier, il ignorait qu’ils ne l’inscriraient pas pour jouer dans leur campagne de l’UEFA Europa League. L’une des recrues de cet été pourrait-elle avoir un mauvais choc en attente – mise à l’écart du club incapable de jouer au football de ligue?

Même si c’est un risque mineur, Lewandowski a misé énormément en acceptant de signer pour un club qui n’a pas été en mesure de confirmer immédiatement son éligibilité auprès des autorités qui régissent la ligue espagnole. Barcelone lui a fait des promesses, il a accepté de bonne foi – mais le temps presse.

Les prochains domaines vitaux où Barcelone doit rapidement démontrer à cet athlète ultra-exigeant qu’il est à son niveau de compétence : entraînement, forme physique, prévention des blessures, récupération, plus quand lui et d’autres doivent être tournés.

Les sessions de formation, en théorie, ne devraient pas être le problème. Xavi et Lewandowski partagent une vision de ce que devrait être le football d’élite. L’impact du Catalan sur les entraînements quotidiens une fois qu’il a succédé à Ronald Koeman en novembre dernier a été extrêmement bon et Lewandowski va, une fois de plus, avoir des footballeurs extrêmement talentueux à gauche, à droite et au centre.

Mais la vie quotidienne plus large à Barcelone est maintenant sur le point d’être examinée au microscope par leur nouvel avant-centre. Xavi et le personnel des coulisses ont tenté de purger tous les horribles défauts dont ils ont hérité. Mais ceci, rappelez-vous, est un club qui était dans un terrible gâchis en ce qui concerne précisément les normes que Lewandowski, et probablement toute star du Bayern de longue date, considèrent comme fondamentales.

Lorsque Xavi a pris la relève, il a trouvé une attitude nonchalante vis-à-vis du chronométrage, de l’alimentation et de l’intensité du travail. De plus, il désapprouvait complètement la façon dont le côté médical de l’équipe première fonctionnait et, en toute honnêteté, il y avait beaucoup d’exemples désespérément pauvres. La séquence de blessures stratosphériquement mauvaise de Dembele, surtout compte tenu du peu de problèmes similaires qu’il a subis au Borussia Dortmund, serait la pire.

Mais qu’en est-il de l’échec des opérations du ménisque d’Ansu Fati, et des récupérations, plus ses problèmes aux ischio-jambiers, qui ont coûté au prodigieux buteur plus de 80 matches, blessé, en moins de deux ans ? La saison 2021-22 a également été terriblement affectée par les longues absences de Pedri – un facteur d’être surjoué à la fois par Barcelone et l’Espagne à un âge très tendre. Mais personne – le personnel de football du Camp Nou, les médecins, les kinés ou les entraîneurs de fitness – n’a réussi à gérer un phénomène dans ses livres. Les médecins de Barcelone n’ont pas non plus été en mesure de maintenir Samuel Umtiti en forme de compétition.

Depuis sa prise de fonction, Xavi a insisté sur des changements drastiques, des licenciements et des embauches, dans les trois domaines – la physiothérapie, la préparation physique et, surtout, avec la réembauche de l’excellent Dr Ricard Pruna. Cependant, tous ces professionnels vont maintenant être mis à l’épreuve – au microscope. Lewandowski, ne l’oubliez pas, est un faucon de fitness et de bien-être. S’il trouve des normes ou des attitudes au terrain d’entraînement Joan Gamper de Barcelone en dessous de ce avec quoi il vit au Bayern ou de ce en quoi il croit personnellement, il y aura immédiatement des tensions.

Les habitudes de fitness et d’entraînement de Robert Lewandowski sont bien connues. James Williamson – AMA/Getty Images)

Il est bien connu que sa femme, Anna, dicte l’alimentation générale du joueur et que ce processus a fonctionné de façon spectaculaire (même s’il mange sa douce avant son plat ou sa salade.) De plus, Lewandowski a même employé un thérapeute du sommeil pour maximiser son potentiel, déclarant précédemment qu’il dort sur son côté gauche pour préserver son pied droit.

Les témoignages sur l’attitude et l’intensité de la préparation du joueur de 33 ans viennent du légendaire attaquant et chef spirituel de longue date du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge : “Dans notre vestiaire, personne n’a un corps aussi impressionnant que Robert.”

Ou, si vous préférez, écoutez Jupp Heynckes, triple entraîneur du Bayern : “Ce qui m’impressionne le plus chez Robert, c’est son professionnalisme, son ambition, sa passion et sa forme physique.”

Tout en gérant le Bayern, Pep Guardiola s’est limité à appeler simplement Lewandowski “l’un des joueurs les plus professionnels avec lesquels j’ai jamais travaillé”.

Il est possible que vous considériez Lewandowski uniquement comme un attaquant affamé, déterminé et prolifique. Il est possible que vous pensiez qu’être un “manager” de football ne concernait vraiment que la formation utilisée, la tactique, faire face aux médias, gagner ou perdre des trophées. Mais ce n’est pas ça. Le socle est le travail quotidien. Qui est dans le siège électrique? Toi ou les joueurs ? Croyez-moi, cela peut être une relation de bascule très menaçante. S’il y a 100% de véritables gagnants et combattants de classe mondiale dans votre groupe, les avez-vous convaincus ? Presque aussi important : est-ce que votre personnel convainc ces joueurs bellicistes avec chaque mot, chaque action, avec leurs attitudes, leurs décisions, leurs plans, leurs compétences en communication ?

Ceci, et bien plus encore, sera le carburant pour savoir si Lewandowski est satisfait, voire inspiré par son nouvel environnement, et s’il s’enflamme. Le Barça a signé un gars qui n’a disputé que deux finales de Ligue des champions, en a remporté une et n’a marqué dans aucune. Pourtant, il est un phénomène dans la compétition – seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo l’ont surclassé et son ratio, 86 buts en 106 matchs, n’est amélioré que par la légende madrilène Alfredo Di Stefano.

Étant donné que Lewandowski aura 34 ans le jour du deuxième match de championnat du Barça, il est au Camp Nou principalement pour un impact immédiat dans la très lucrative Ligue des champions (où le Barça veut gagner près de 400 millions d’euros au cours des trois prochaines saisons) encore plus qu’en Liga. . Ils ont soif de son objectif dans le seul domaine où ils peuvent faire des incursions dans leur dette extraordinaire.

Xavi sera sans aucun doute tenté de reposer l’attaquant avant certains matchs clés de l’UCL – quelque chose qu’un joueur qui a en moyenne un taux d’apparition de 95% dans tous les matches de club disponibles depuis 2010 n’est pas habitué et n’aimera pas. Qui gagne cet argument? Un autre test que Lewandowski apporte au Barça.

Tout va être fascinant à regarder et il ne fait aucun doute que, maintenant que le Barça a tellement investi en lui, Lewandowski doit tenir ses promesses. Mais, je vous le promets, il y aura du personnel du Camp Nou et des joueurs qui n’ont jamais rien vécu de tel que ce type auparavant. Ils feraient mieux d’être à la hauteur.