Robert Lewandowski pense que Lionel Messi remportera probablement le Ballon d’Or 2023

Robert Lewandowski et Lionel Messi se sont affrontés lors des phases de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA récemment conclue. Messi a remporté cette bataille alors que l’Argentine avait battu la Pologne 2-0 dans ce match. Messi et Lewandowski avaient également échangé quelques mots après cette rencontre tendue. L’Argentin a finalement remporté la Coupe du monde tant convoitée et cimenté sa place dans le panthéon des grands. Après le triomphe sensationnel de l’Argentine à la Coupe du monde, Lewandowski s’est maintenant ouvert sur le candidat n ° 1 pour remporter le Ballon d’Or 2023. Lors d’un entretien avec Mundo Deportivo, l’attaquant polonais a suggéré que Messi était le favori pour décrocher un huitième Ballon d’Or, un record, après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine.

“Il y a peut-être un joueur de plus qui joue pour le même club mais il n’y a qu’une seule Coupe du monde qui décide qui va la gagner cette saison et Leo est maintenant en première position à cause de ce qu’il a accompli, ce qui signifie tout pour lui. Il peut maintenant en profiter”, a déclaré Lewandowski dans l’interview.

Lewandowski a également ajouté qu’il aimerait jouer aux côtés de Messi avant de se retirer du match.

L’attaquant de Barcelone a déclaré: “Ce n’est pas à moi de décider. Bien sûr, on voit que maintenant il joue plus comme un meneur de jeu, peut-être qu’il marque moins de buts et donne plus de passes à ses coéquipiers bien qu’il continue à les marquer. Mais comparé à d’autres fois, il est maintenant le footballeur que tout attaquant rêverait de jouer à ses côtés.

Les spéculations vont bon train sur le retour de Lionel Messi au Camp Nou l’année prochaine. Les récents commentaires de Lewandowski n’ont fait qu’ajouter de l’huile sur le feu.

Fait intéressant, Messi avait battu Lewandowski pour remporter son septième Ballon d’Or en 2021. Lewandowski était le favori pour remporter son premier Ballon d’Or après avoir mené le Bayern Munich au titre de l’UEFA Champions League en 2020. Cependant, France Football a nommé Messi comme le meilleur joueur sur terre. Plusieurs experts et fans ont été déçus de la décision et même Messi avait reconnu que Lewandowski méritait le prix.

Messi, le favori des fans, est en effet le favori pour remporter le Ballon d’Or l’année prochaine. L’attaquant légendaire est récemment devenu le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer un but à chaque tour des huitièmes de finale et à remporter le Ballon d’or. Mais le coéquipier de Messi au PSG, Kylian Mbappe, est également en lice pour remporter le prix tant convoité. L’attaquant français avait réussi un superbe triplé en finale et remporté le Soulier d’Or.

