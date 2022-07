Robert Lewandowski parle à ESPN de la vie à Barcelone, de son héritage au Bayern et de l’arrêt du Real Madrid

NEW JERSEY – Robert Lewandowski a presque tout conquis au cours de ses huit années en Allemagne au Bayern Munich, mais il est maintenant prêt pour un nouveau défi. L’attaquant de 33 ans a rejoint les géants espagnols de Barcelone pour environ 45 millions d’euros cet été et est prêt à aider l’équipe catalane à revenir au sommet du jeu européen.

Lewandowski a été officiellement présenté comme joueur de Barcelone à Miami, a disputé ses premières minutes pour son nouveau club lors de matches de pré-saison sur le sol américain et se prépare pour un grand accueil au Camp Nou vendredi, avant le premier match de la saison de LaLiga contre Rayo Vallecano. le 13 août.

L’international polonais a une réputation de buteur redoutable et compte 509 buts en 676 matches de club, a remporté deux fois le Soulier d’or du meilleur buteur d’Europe et a terminé deuxième du Ballon d’Or 2021, alors qu’il a battu la légende du Bayern Gerd Le record de 49 ans de Muller du plus grand nombre de buts marqués en une saison de Bundesliga, totalisant 43 en 34 matches en 2020-21.

Cependant, sa sortie du Bayern (pour qui il a marqué 344 buts en 375 apparitions) est venue sous un nuage alors qu’il se heurtait publiquement au club sur son désir de passer à autre chose. Partant toujours avec un statut légendaire, Lewandowski admet que son départ était entouré de politique et veut rappeler aux fans du Bayern l’amour qu’il portait au club depuis tant d’années. Mais maintenant, il dit à Cristina Alexander d’ESPN, s’exprimant exclusivement dans sa première interview depuis son arrivée à Barcelone, qu’il est prêt pour le prochain chapitre de sa carrière.

Note de l’éditeur : cette interview a été modifiée pour plus de clarté.

ESPN: Comment vous êtes-vous senti à Barcelone ces premiers jours ?

Lewandowski: Eh bien, je dois dire que je suis très heureux d’être ici, de faire partie de Barcelone… Cela fait 10 ou 12 jours, ici aux États-Unis, donc tout a été extrêmement rapide et rapide, mais , avec mon expérience, c’est un peu plus facile de s’adapter à l’équipe, et chaque jour j’essaie de m’adapter et de faire partie de l’équipe.

ESPN: Comment Xavi vous a-t-il aidé à vous adapter ?

Lewandowski: Ouais, il m’a beaucoup aidé. La conversation entre moi et lui est vraiment bonne. Nous n’avons pas de problème de communication. Et même avec mes coéquipiers, je vois qu’ils veulent m’aider ; ils veulent beaucoup me soutenir. Pour moi, c’est très important car je vois qu’ils sont ouverts et prêts à m’aider.

ESPN: Pourquoi LaLiga ?

Lewandowski: J’ai toujours rêvé de jouer en Liga. Je sais que mon temps au Bayern Munich a été incroyable, et je serai toujours reconnaissant pour les gars, pour le club, ce qu’ils ont fait pour moi, parce que j’ai tout gagné avec le Bayern Munich, et après 12 ans à jouer en Bundesliga en Allemagne, Je savais qu’il était temps d’essayer quelque chose de nouveau. Un nouveau défi.

Je ne peux pas dire de mal de mes coéquipiers ou du club – même s’il y avait une sorte de politique avant – mais le temps, ce que j’ai fait pour le club au cours de ces huit années pour le Bayern Munich était incroyable. Je grandis à chaque saison et je sais que décider de déménager ailleurs sera plus difficile chaque année. Même maintenant, c’était très difficile de décider d’aller à Barcelone parce que je sais ce que je faisais, la zone de confort que j’avais déjà au Bayern Munich, mais pour moi, j’étais toujours ouvert à quelque chose de nouveau.

J’ai entendu dire que Barcelone voulait me signer, et c’était un signe que c’était peut-être le moment idéal pour aller à Barcelone, aller en Liga. Je sais que je peux encore jouer quelques années au plus haut niveau et c’est pourquoi j’ai décidé d’aller à Barcelone. Je suis très heureux de faire partie de cette équipe.

ESPN: Qu’attendez-vous d’avance avec autant de signatures que nous avons vues cet été venir à Barcelone ?

Lewandowski: Nous avons une équipe très forte et sommes prêts à penser aux titres. Je suis toujours le gars qui pense à gagner le match, bien sûr à marquer des buts, et avec l’entraîneur, Xavi, nous pouvons le faire parce que je vois ce que nous faisons pendant la séance d’entraînement et comment nous travaillons dur maintenant dans pré-saison. Donc pour moi, toutes les signatures signifient que nous sommes sur la bonne voie et je suis très excité pour le début de la saison.

ESPN: Vous parliez du but marqué et de ce que vous voulez faire aussi pour Barcelone, et j’ai mentionné ce record, avec Gerd Muller en Bundesliga. Comment Robert Lewandowski va-t-il prendre ce but et l’amener en Liga, l’amener à Barcelone?

Lewandowski: Nous avons joué tellement de fois en Ligue des champions contre des équipes espagnoles, donc ce n’est pas si nouveau pour moi… Dans le football international, si tu es au top, tu dois être prêt pour chaque défi, peu importe contre qui vous jouez ou à quel point ce sera difficile. Vous devez faire de votre mieux, et j’ai de l’expérience, je suis prêt pour cela et j’ai besoin de ce défi pour montrer à quoi ressemble mon jeu en Liga. Il y a aussi plus de matchs en Liga [38] par rapport à la Bundesliga [34]alors peut-être que j’aurai encore plus de chances de marquer des buts.

ESPN: Qu’attendez-vous de la rivalité non seulement avec le Real Madrid mais personnellement entre vous et Karim Benzema ?

Lewandowski: Benzema est un joueur incroyable, il l’a montré lors de la dernière saison de Ligue des Champions ; ce qu’il a fait lors des matchs contre le PSG, Chelsea ou Man City. Il a déjà, je ne sais combien d’années, 10 ou même 12 ans en Liga. Il connaît bien cette ligue. Même en Ligue des champions, il a montré qu’il était l’un des meilleurs joueurs, et je pense que c’est très agréable de voir autant de bons attaquants en Liga. Ce sera certainement plus intéressant pour les fans.

Pour moi, je ne voulais pas comparer avec lui car pour moi ce sera quelque chose de nouveau, et j’accepte cela, mais pour lui il est déjà là [in LaLiga] de nombreuses années et il a déjà montré l’année dernière à quel point il est bon. Pour moi, le plus important sera ce que nous allons faire avec l’équipe. Comment allons-nous jouer ? Comment passer de victoire en victoire ? C’est mon objectif.

ESPN: Nous savons que c’est une équipe qui a radicalement changé même l’année dernière, bien sûr avec la perte de Lionel Messi. Comment cela vous amène-t-il dans l’image du leadership ? Cela vous donne-t-il l’opportunité d’être le nouveau leader de l’équipe ?

Lewandowski: Bien sûr, c’est une grande opportunité d’être la personne qui peut diriger sur le terrain avec le langage corporel, pour montrer aux gars que peu importe le nombre de buts que nous avons déjà marqués, nous pouvons marquer encore plus. Penser toujours positivement, toujours jouer vers l’avant, essayer de faire quelque chose de plus pour pousser et travailler encore plus dur qu’avant.

Je vois déjà à Barcelone qu’il y a des joueurs qui réfléchissent à comment faire encore plus. Parfois, ce ne sont pas exactement les mots. Ce que vous dites est important, mais le plus important est la façon dont vous montrez votre langage corporel. Ce que tu vas faire, ce que tu attends de toi aussi, et c’est pourquoi je suis prêt à être là pour montrer ma performance. Aussi je sais que mes coéquipiers sont prêts à suivre, non seulement à me suivre mais à suivre la voie que nous allons prendre à la fin de cette saison.

Robert Lewandowski est arrivé à Barcelone avec de grands espoirs. MARCO BELLO/AFP via Getty Images

ESPN: Comment prenez-vous ce titre au Real Madrid puis en Liga ?

Lewandowski: Nous essayons de faire de notre mieux, c’est sûr. Nous n’avons pas encore commencé la saison, mais peut-être après un ou deux mois, car la course ici avant la Coupe du monde [in November] est très court – peut-être qu’après cette période, nous pourrons parler davantage des attentes pour la fin de la saison. Mais c’est sûr, le Real Madrid sera toujours très fort ; ils vont très bien jouer, et c’est un énorme défi pour nous. Nous devons être prêts et nous devons être là si nous voulons rivaliser avec le Real Madrid.

ESPN : Robert, je veux revenir sur ce que vous avez mentionné, pour le Bayern Munich, et ces derniers mois. Il y avait donc un peu, vous savez, de choses politiques qui se passaient avant, avant votre départ. Des rapports en Allemagne suggéraient que vous étiez peut-être un peu mal à l’aise avec le fait que le Bayern cherchait à signer Erling Haaland; cela a-t-il quelque chose à voir avec le départ, cela a-t-il influencé votre décision ?

Lewandowski: Non, ça n’avait rien à voir avec Erling. Je suis le gars qui – même si quelque chose n’est pas bon pour moi – la vérité est plus importante. Je ne veux pas parler de ce qui s’est passé exactement. Mais si la question est de savoir si la décision de déménager était à cause de lui, non, je ne voyais pas le problème s’il rejoignait le Bayern Munich.

Mais certaines personnes ne me disent pas la vérité, disent quelque chose de différent. Et pour moi, c’était toujours important d’être clair, de rester vrai, et peut-être que pour quelques personnes, c’était le problème. Et à la fin, je sais que quelque chose ne va pas bien avec ma personne aussi et je le savais, OK, je vois et je sens que c’est peut-être le bon moment pour quitter le Bayern Munich et rejoindre Barcelone.

J’avais une très bonne relation avec mes coéquipiers, avec le staff, avec le coach, et ce sont toutes des choses qui vont me manquer car j’y ai passé un beau moment. Et nous n’étions pas seulement des amis du terrain, mais aussi quelque chose de plus. Mais à la fin ce chapitre est terminé et j’ouvre un nouveau chapitre de ma vie et un nouveau chapitre de ma carrière.

Je sens donc que je suis dans la bonne position, au bon endroit. Donc, tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines peut-être avant mon départ du Bayern Munich, c’était aussi bien sûr beaucoup de politique. Le club a essayé de trouver un argument pour me vendre à un autre club car avant c’était difficile d’expliquer peut-être aux supporters. Et j’ai dû accepter que même si c’était beaucoup de taureaux—, beaucoup de s— dit sur moi. C’est faux, mais au final je savais que les fans, même à cette période, me soutiennent toujours beaucoup.