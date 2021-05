Robert Lewandowski n’est qu’à deux buts de dépasser le record de Gerd Mueller à 49 ans

Bayern Munich peut avoir terminé une neuvième ligne droite record Bundesliga titre samedi, mais tireur d’élite Robert Lewandowski a encore un objectif historique en vue. L’attaquant polonais a réussi un triplé dans la bataille 6-0 du Bayern contre le Borussia Moenchengladbach ce week-end, ne lui laissant qu’un but de moins que le record de 40 buts de Gerd Mueller, âgé de 49 ans, en une seule saison de Bundesliga. Lewandowski, dont le total pour ce trimestre est de 39, a encore deux matchs à égaler et à briser la marque établie par la légende du Bayern et de l’Allemagne Mueller en 1972. «Je dois être honnête, je suis étonné. Je pensais que le record de Mueller durerait éternellement et ne serait jamais battu « , a déclaré le PDG du Bayern Karl-Heinz Rummenigge à Sky samedi. » Robert a maintenant deux matchs pour l’égaler ou même le surpasser. Il est clair qu’il restera dans l’histoire de ce club. . «

Avec 275 buts en 348 matchs pour le Bayern et Dortmund, Lewandowski est déjà le deuxième attaquant le plus titré de l’histoire de la Bundesliga après Mueller,

La saison dernière, les 34 buts du Polonais étaient les quatrièmes les plus en une saison de Bundesliga, les trois premières places toutes occupées par Mueller, le braconnier légendaire des années 1960 et 1970.

Surnommé le «bombardier de la nation», Mueller a marqué 40 buts en 1971-72, 38 en 1969-70 et 36 en 1972-73, mettant fin à sa carrière en Bundesliga avec 365 buts en 427 matchs.

Lewandowski ne battra peut-être jamais ce record, mais il est à portée de main de la marque de 40 buts de Mueller.

« Gerd Mueller était mon idole quand j’étais jeune, mais ce que Gerd Mueller était dans ma jeunesse, Lewandowski l’est aujourd’hui », a déclaré l’entraîneur du Bayern Hansi Flick samedi.

« S’il gère le record, cela aura été plus que mérité. »

Flick a également averti que Lewandowski « devra faire attention » alors qu’il poursuit le record, car il risque de rater le dernier match de la saison à domicile contre Augsbourg s’il décroche un carton jaune contre Fribourg la semaine prochaine.

Pourtant, son coéquipier Thomas Mueller a soutenu son côté pour aider Lewandowski sur la ligne: « S’il met de côté les chances que nous lui fournissons, alors cela fonctionnera », a déclaré le joueur de 31 ans, qui a 19 passes décisives à son actif saison.

Lewandowski s’est dit « reconnaissant » pour le soutien de ses coéquipiers samedi, ajoutant qu’il essayait de garder la tête froide alors qu’il visait le record de Gerd Mueller.

«Cela ne sert à rien d’en vouloir trop. Vous devez rester cool », dit-il.

