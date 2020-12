La FIFA a remis mercredi soir l’édition 2020 des Best Awards. Voici la liste complète de tous les prix qui ont été décernés.

La meilleure joueuse féminine de la FIFA: Lucy Bronze

Lucy Bronze est la première défenseuse à remporter le prix du meilleur joueur féminin de la FIFA depuis que la fédération a commencé à honorer les joueuses féminines en 2001. Elle a battu son ancienne coéquipière lyonnaise Wendie Renard et Pernille Harder. L’an dernier, Bronze avait terminé troisième pour le prix derrière Megan Rapinoe et Alex Morgan. La star anglaise est également le premier arrière latéral des deux sexes à être couronné The Best. Le bronze a remporté la Ligue des champions féminine de l’UEFA avec Lyon et est maintenant avec Manchester City.

Le meilleur joueur masculin de la FIFA: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski a pris d’assaut le monde du football la saison dernière. Il a joué un rôle essentiel dans la campagne triplée du Bayern Munich où il a remporté l’UEFA Champions League, la Bundesliga et DFB-Pokal. Il a marqué 55 buts en 47 apparitions au cours de la saison 2019-2020, dont 15 dans la campagne victorieuse de l’UCL. Lewandowski a battu Cristiano Ronaldo et Lionel Messi pour le titre.

Le meilleur entraîneur féminin de la FIFA: Sarina Wiegman

Wiegman a remporté le prix du meilleur entraîneur féminin de la FIFA pour la deuxième fois après l’avoir choisie pour la première fois en 2017. Elle est arrivée deuxième derrière l’entraîneur des États-Unis Jill Ellis l’année dernière. Wiegman avait guidé les Pays-Bas vers la finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2018. Les Pays-Bas sont actuellement sans défaite, avec dix victoires en autant de matches de la campagne de qualification pour l’EURO féminin de l’UEFA, qu’ils ont remporté. Wiegman est également passé maintenant à prendre le poste de l’équipe féminine d’Angleterre.

Le meilleur entraîneur masculin de la FIFA: Juergen Klopp

Klopp a remporté le prix pour la deuxième année consécutive. L’année dernière, il l’a remporté après avoir guidé Liverpool vers le titre de l’UEFA Champions League et cette année, c’est pour avoir apporté à Liverpool son premier titre de champion en 30 ans. Liverpool a remporté la Premier League avec 99 points – le deuxième plus grand nombre de points de l’histoire de la ligue – et a joué une marque de football impeccable qui avait poussé les experts et les fans à les déclarer champions avant même de l’avoir vraiment gagné.

La meilleure gardienne de but féminine de la FIFA: Sarah Bouhaddi

Sarah Bouhaddi, 34 ans, est au sommet du jeu et pour cela elle a reçu la reconnaissance de la FIFA. La n ° 1 française a remporté 10 titres de champion de France consécutifs et sept trophées de l’UEFA Women’s Champions League avec Lyon. La saison dernière, elle a de nouveau remporté le triplé avec son club tout en brillant pour son équipe nationale.

Le meilleur gardien de but masculin de la FIFA: Manuel Neuer

Neuer a été un facteur crucial pour le Bayern Munich en remportant le triplé la saison dernière. En Bundesliga également, Neuer n’a concédé que 31 buts en 33 matchs, ce qui était crucial pour aider l’équipe à maintenir sa domination nationale.

Monde féminin FIFA FIFPRO11

Christiane Endler, Lucy Bronze, Wendie Renard, Millie Bright, Delphine Cascarino, Barbara Bonansea, Veronica Boquete, Megan Rapinoe, Pernille Harder, Vivianne Miedema, Tobin Heath

Monde masculin FIFA FIFPRO11

Alisson Becker, Trent Alexander-Arnold, Sergio Ramos, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Kevin de Bruyne, Thiago Alcantara, Joshua Kimmich, Lionel Messi, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo

Prix ​​du fair-play de la FIFA: Mattia Agnese

Mattia Agnese, 17 ans, a remporté le prix du Fair Play pour sa rapidité d’esprit et sa bravoure, où il a donné des premiers soins critiques à un adversaire qui avait perdu connaissance suite à une collision sur le terrain.

Prix ​​Puskas de la FIFA: Son Heung-min

Son Heung-min est devenu le premier Sud-Coréen à remporter le prix Puskas. Il a reçu le prix pour l’étonnant but en solo qu’il a marqué contre Burnley le 7 décembre 2019. Il a reçu un ballon juste à l’extérieur de sa propre surface après que Jan Vertonghen a abordé un joueur de Burnley, puis a couru jusqu’à la surface de l’adversaire pour marquer le but. Le but a mis en valeur tout ce pour quoi il est connu: le rythme, la persévérance, la précision et la puissance. Gary Lineker l’a décrit comme « l’un des plus grands objectifs individuels que vous ayez jamais vu ».