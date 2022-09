MUNICH, Allemagne – Les buts de Lucas Hernandez et Leroy Sane en seconde période ont gâché le retour de Robert Lewandowski à l’Allianz Arena alors que le Bayern Munich battait Barcelone 2-0 dans le groupe C de la Ligue des champions.

Ce fut un retour malheureux en Bavière pour Lewandowski, qui est le deuxième meilleur buteur de tous les temps du Bayern mais qui est parti cet été après huit ans pour rejoindre l’équipe catalane.

Cette défaite prolonge la mauvaise série de résultats de Barcelone à Munich. La Blaugrana n’ont plus réussi à s’imposer lors de leurs sept derniers déplacements en Bavière, enregistrant deux nuls et cinq défaites.

Le Bayern est désormais en tête de son groupe avec six points en deux matches. Barcelone est sur trois points, avec l’Internazionale. Viktoria Plzen occupe la dernière place.

Réaction rapide

1. Le Bayern domine à nouveau Barcelone

Le Bayern Munich a étendu sa domination sur Barcelone avec une victoire 2-0 dans le groupe C de la Ligue des champions à l’Allianz Arena, enregistrant sa cinquième victoire consécutive contre les géants de la Liga. Deux buts en l’espace de quatre minutes en seconde période – une tête de Lucas Hernandez à la 51e minute suivie du but en solo de Leroy Sane trois minutes plus tard – ont suffi à sceller la victoire et à placer le Bayern en tête de son groupe.

Et cette victoire signifie que le Bayern a maintenant gagné par une marge de 19 buts contre les quatre de Barcelone au cours de sa séquence de cinq matchs consécutifs, y compris la tristement célèbre victoire 8-2 en quart de finale à Lisbonne en 2020. Le Barça a également subi deux défaites 3-0 contre l’équipe de Julian Nagelsmann. saison. Pour aggraver la misère de Barcelone, le Bayern a maintenant marqué 30 buts contre eux en Ligue des champions, neuf de plus que le Paris Saint-Germain, la deuxième équipe la plus prolifique contre le club espagnol.

Bien qu’ils aient créé un certain nombre d’occasions en première mi-temps pour Robert Lewandowski, Barcelone a rarement semblé émerger avec une victoire en Allemagne et ils n’ont eu aucune réponse au début puissant du Bayern en seconde période. L’équipe de Xavi Hernandez est encore clairement en train de se reconstruire après le départ de Lionel Messi au PSG l’année dernière et elle avait l’air un niveau en dessous du Bayern qui a une fois de plus infligé une défaite humiliante aux quintuples vainqueurs de la Ligue des champions.

Alex Grimm/Getty Images

2. La dure soirée de Lewandowski au Bayern revient

Le deuxième buteur le plus prolifique du Bayern n’a pas eu à attendre longtemps pour son premier match après son départ cet été, mais il a enduré une nuit frustrante contre son ancienne équipe. L’attaquant polonais, l’un des grands joueurs mondiaux de la dernière décennie, n’a tout simplement pas trouvé ses chaussures de tir, malgré une série d’occasions de marquer.

S’il avait pu terminer de sa manière clinique habituelle, Lewandowski aurait fait taire l’Allianz Arena avec un triplé avant même la mi-temps. Mais le radar de Lewandowski était loin et il n’a saisi aucune de ses opportunités. Le gardien Manuel Neuer l’a refusé avec un arrêt réflexe d’une tête à la 20e minute, mais Lewandowski aurait dû marquer quelques instants plus tôt lorsqu’il a tiré au-dessus de la barre à dix mètres après avoir été attaqué par Gavi.

Quelques derniers défis de Dayot Upamecano et Noussair Mazraoui ont également refusé à Lewandowski quand il avait la vue du but, mais ce n’était qu’une de ces nuits où rien ne s’est bien passé pour le joueur de 34 ans.

Il y avait un bon aspect de la soirée, cependant. Lorsqu’il est sorti pour l’échauffement d’avant-match, Lewandowski a reçu un accueil enthousiaste de la part des supporters locaux. Pas de huées ni de moqueries, juste du respect pour sa contribution au succès du Bayern – mais c’est tout ce qu’il lui reste.

3. Barcelone, l’Inter Milan désormais verrouillé pour terminer deuxième

Barcelone pensait, ou espérait, que son bref aperçu de la Ligue Europa après avoir échoué à se qualifier de son groupe de Ligue des champions la saison dernière n’était rien de plus qu’un cas isolé, mais ils pourraient être confrontés à une répétition cette fois-ci autour de la défaite de mardi.

2 Connexe

Il n’y a évidemment aucune honte à être battu par les éternels champions de Bundesliga, mais avec le Bayern désormais en tête du groupe C avec deux victoires en deux matchs, la deuxième place s’annonce comme un combat direct entre le Barca et l’Internazionale.

Les deux poids lourds européens ont perdu contre le Bayern mais ont battu Viktoria Plzen, alors maintenant tout dépendra de qui fait le mieux lorsqu’ils se rencontreront lors de journées consécutives les 4 et 12 octobre. Et avec l’Inter organisant le premier match en à San Siro le mois prochain, le Barça sait qu’il ne peut pas se permettre une autre défaite sur la route lorsqu’il se rendra en Italie.

Le Bayern, le Barça et l’Inter devraient prendre le maximum de points contre les champions tchèques de Plzen. Tout est donc sur la ligne entre le Barça et l’Inter. Benfica a réussi à battre le Barça à la deuxième place du groupe la saison dernière, mais l’Inter est une équipe plus forte. Les Catalans sont toujours en transition sous Xavi, donc les chances favorisent le Nerrazzurri.

Notes des joueurs

Bayern Munich: Manuel Neuer 7; Benjamin Pavard 6, Dayot Upamecano 7, Lucas Hernandez 7, Alphonso Davies 8 ; Kimmich 6, Marcel Sabitzer 6, Thomas Müller 7 ; Leroy Sané 7, Jamal Musiala Musiala 6, Sadio Mané 6.

Sous-titres : Noussair Mazraoui 6, Leon Goretzka 8, Serge Gnabry 6, Mathys Tel 6, Ryan Gravenberch 6.

Barcelone: Marc-André ter Stegen 7; Jules Koundé 5, Ronaldo Araujo 6, Andreas Christensen 6, Marcos Alonso 5 ; Sergio Busquets 5, Pedri 6, Gavi 6 ; Raphinha 6, Ousmane Dembele 6, Robert Lewandowski 6.

Sous-titres : Ferran Torres 6, Frenkie de Jong 6, Ansu Fati 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Léon GoretzkaBayern Munich.

Le milieu de terrain allemand n’a été présenté que comme remplaçant à la mi-temps, mais il a changé le jeu pour le Bayern en ajoutant de la puissance et de l’aventure au milieu de terrain de l’équipe locale. Le tir lointain de Goretzka, bien stoppé par Marc Andre Ter Stegen, menait directement sur le corner d’où Lucas Hernandez marquait l’ouverture du score du Bayern.

PIRE: Marcos AlonsoBarcelone.

Le défenseur de Barcelone a passé un moment torride par Leroy Sane du Bayern et ressemblait à quelqu’un qui aurait souhaité rester à Chelsea pour une vie tranquille sur le banc des remplaçants. Alonso n’a jamais été rapide, c’était donc un décalage depuis le début contre Sane.

Faits saillants et moments marquants

Pas de huées, juste des applaudissements, pour Robert Lewandowski à son retour au Bayern avec Barcelone pic.twitter.com/t2K0sscKrD —Mark Ogden (@MarkOgden_) 13 septembre 2022

Les fans du Bayern Munich ont dévoilé une banderole protestant contre l’impact de la mort de la reine Elizabeth II sur les matches de football. (passant par @markogden_) pic.twitter.com/rwN0TdRYWA — ESPN FC (@ESPNFC) 13 septembre 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

“Nous ne pouvons pas les laisser autant s’en tirer. Je pars d’ici assez piraté parce que c’était une soirée à gagner. Mais je suis aussi fier de l’équipe. Cependant, il s’agit de gagner et nous devrons mieux rivaliser dans les moments cruciaux comme les deux buts et être plus efficace lorsque nous nous créons des occasions.” — L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez

“Ce résultat ne dit pas la vérité. Notre prestation en première mi-temps méritait bien plus que le 0-0 à la mi-temps. Mais bien sûr, si vous ne parvenez pas à mettre des chances contre un grand rival comme le Bayern, vous finirez par payer.” — Pedri de Barcelone

“En première mi-temps, Barcelone a eu de meilleures chances que nous ; notre dernier ballon n’était pas tout à fait là. C’était bien mieux en seconde mi-temps, et notre efficacité a fait la différence.” — L’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Le Bayern Munich a marqué 30 buts contre Barcelone en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain est deuxième, après avoir marqué 21 contre les Catalans.

– Le Bayern a battu Barcelone 19-4 lors de ses cinq derniers affrontements en Ligue des champions. C’est encore plus déséquilibré en seconde période, l’équipe bavaroise ayant un avantage de 11-1 dans ces matches.

– Le Bayern est la seule équipe de Barcelone à avoir joué au moins trois fois sur la route en Ligue des champions et à ne pas en sortir avec une victoire. C’est désormais sept matches sans victoire.

Suivant

Bayern Munich: De retour en Bundesliga où ils chercheront à briser une séquence de trois nuls consécutifs contre le FC Augsburg samedi. Puis la pause internationale suivie d’un retour en championnat contre le Bayer Leverkusen le 30 septembre. Leur prochain match de Ligue des champions aura lieu le 4 octobre au Viktoria Plzen.

Barcelone: Au moins, ils restent invaincus en Liga. Les Catalans chercheront à se débarrasser de la défaite de mardi contre Elche au Camp Nou samedi. Un voyage à Majorque le 1er septembre après la trêve internationale, puis un match difficile en Ligue des champions à l’Inter Milan le 4 octobre.