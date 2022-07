Robert Lewandowski fait ses adieux à ses coéquipiers alors que le PDG du Bayern Munich confirme l’accord verbal avec Barcelone

L’attaquant polonais Robert Lewandowski a confirmé qu’il quitterait le Bayern Munich cette saison alors que le PDG du club, Oliver Kahn, a également confirmé un accord avec les géants catalans de Barcelone. Lewandowski a passé huit ans au Bayern et est considéré comme l’un des meilleurs joueurs à avoir joué en Bundesliga. Il les a également aidés à remporter l’UEFA Champions League en 2019-20.

Les informations suggèrent que Barcelone a conclu un accord avec le club allemand pour 50 millions d’euros (50,4 millions de dollars). Lewandowski devrait atterrir à Barcelone ce week-end pour son examen médical.

Dans la dernière interview, Lewandowski a confirmé son départ et a déclaré qu’il dirait bientôt au revoir correctement à tous les employés du club.

«Je reviendrai et dirai au revoir à tous les employés correctement. Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour m’y préparer maintenant. Ces 8 années ont été spéciales et vous ne l’oubliez pas. J’ai passé un bon moment à Munich. Je volerai bientôt », a déclaré Lewandowski à Sky Sport Allemagne.

Cependant, Lewandowski a récemment rejoint la séance d’entraînement du Bayern et a confirmé qu’il avait déjà dit au revoir à ses coéquipiers.

«Mais après le camp d’entraînement, je reviendrai et je dirai au revoir correctement et organiserai quelques petites choses… J’ai dit au revoir aux gars sur le terrain aujourd’hui. Je n’avais pas peur d’une blessure à l’entraînement. Quelque chose peut m’arriver à la maison. Je voulais garder la forme et m’entraîner à nouveau avec les garçons », a-t-il ajouté.

Lewandowski a marqué 312 buts en 384 matchs de Bundesliga pour le Bayern et son ancien club, le Borussia Dortmund. Il a marqué 35 buts en 34 apparitions la saison dernière pour devenir le meilleur buteur de la Bundesliga pour la cinquième saison consécutive et la septième fois au total.

Outre le titre de la Ligue des champions en 2020, Lewandowski a remporté 10 titres de Bundesliga, quatre Coupes d’Allemagne et une Coupe du monde des clubs avec le Bayern.

Le PDG du Bayern, Kahn, a également confirmé que le club avait conclu un accord verbal avec Barcelone, mais qu’il n’avait pas encore signé le contrat.

“En fin de compte, Barcelone a offert une somme que le vendre était tout à fait logique pour nous. Nous avons également récemment connu un grand succès sur le marché des transferts et signé un joueur de classe mondiale pour l’attaque à Sadio Mane. Nous sommes donc parvenus à un accord avec Barcelone. Jusqu’à présent, cependant, uniquement verbalement, le contrat est toujours en cours », a déclaré Kahn à BILD.

Barcelone connaît une excellente fenêtre de transfert car ils ont déjà signé gratuitement Franck Kessié et Andreas Christensen. Alors qu’ils ont également signé l’ailier de Leeds United Raphinha pour un montant de 55 millions de livres sterling avec des modules complémentaires.

