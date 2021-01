Robert Lewandowski a affirmé que Jurgen Klopp est un « mauvais enseignant dans le meilleur sens du terme », expliquant pourquoi le patron de Liverpool est une « figure paternelle » pour lui.

Klopp est l’homme qui a amené l’as polonais Lewandowski en Bundesliga en 2010, le signant pour le Borussia Dortmund pour 4 millions de livres sterling.

Le duo a connu quatre saisons époustouflantes ensemble, Lewandowski pillant 103 buts en 187 matchs alors que Klopp dirigeait Dortmund vers deux titres de Bundesliga et le DFB-Pokal.

Lewandowski a partagé un lien fort avec le charismatique manager allemand et a utilisé un exemple de la saison 2011/12 pour illustrer leur relation.

« Quand la deuxième saison a commencé, j’avais encore du mal », a déclaré le joueur de 32 ans. La tribune des joueurs . «J’ai aussi senti que Jurgen voulait quelque chose de moi, mais je ne comprenais pas exactement quoi.

« Donc, après une très mauvaise défaite contre Marseille en Ligue des champions – je pense que nous avons perdu 3-0 – je suis allé le voir. J’ai dit: ‘Jurgen, allez. Nous devons parler. Dites-moi simplement ce que vous attendez de moi. ».

«Je ne me souviens pas de tout ce qu’il m’a dit – mon allemand n’était toujours pas le meilleur – mais grâce aux quelques mots que je connaissais et à son langage corporel, nous nous sommes compris. Nous avons eu une excellente conversation.

« Trois jours plus tard, j’ai marqué un tour du chapeau et aidé un autre but contre Augsbourg. Nous avons gagné 4-0, et ce fut le tournant pour moi.