Robert Lewandowski et les autres recrues estivales de Barcelone transforment le Camp Nou en victoire contre Valladolid

Dimanche, Barcelone a fait un show devant un Camp Nou en adoration, battant Real Valladolid par un score de 4-0. Robert Lewandowski a marqué un doublé brillant – refusé un tour du chapeau uniquement par les boiseries, deux fois – tandis que Pedri et Sergi Roberto ont ajouté leurs propres buts.

– Reportage : Barcelone-Real Valladolid | Tableau de laLiga | Rencontres à venir

En plus de Lewandowski, quelques autres nouvelles recrues ont également fait leur marque. Raphinha était électrique de l’aile, tandis que Jules Kounde a fait son premier départ pour le club et a rapidement dégagé la ligne de but pour maintenir la feuille blanche de Marc-André ter Stegen.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Les signatures estivales transforment Barcelone

Les recrues estivales de Barcelone ont transformé l’équipe et l’atmosphère autour du Camp Nou. Lewandowski a marqué deux fois contre Valladolid pour porter son total à quatre buts en trois matchs pour son nouveau club, tandis que Raphinha a également été sensationnel alors que le Barça a inscrit sept points sur ses trois premiers matches.

Alors que Lewandowski a marqué les buts, c’est Raphinha qui a le plus ébloui en première mi-temps. Le rythme du Brésilien, son changement de direction et la qualité de ses livraisons étaient trop pour les visiteurs. Il a créé quatre occasions à lui seul au cours des 15 premières minutes, dont une dirigée par Lewandowski à l’intérieur du poteau, puis a inscrit le premier but à la 24e minute, que Lewandowski a retourné acrobatiquement à la maison.

Après qu’Ousmane Dembele ait préparé Pedri pour le deuxième du Barça avant la pause, Lewandowski a ajouté son deuxième de la soirée à la 64e minute avec un effort dévié après un autre bon travail de Dembele. L’attaquant polonais est le premier joueur à marquer quatre buts lors de ses trois premiers matches de Liga depuis 2011, lorsque Radamel Falcao avait réussi le même exploit. Il a ensuite frappé les boiseries pour la deuxième fois tard pour marquer par inadvertance le quatrième but de Sergi Roberto.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

L’investissement du Barça ne s’est cependant pas limité aux attaquants cet été. Ils ont finalement pu faire leurs débuts à Kounde ici après son inscription en Liga samedi. Il a commencé à l’arrière droit avant de terminer à l’arrière central, où il a produit un dégagement sur la ligne de but tard.

Tout cela était très excitant pour les fans locaux, qui ont prononcé le nom de Lewandowski sur le thème musical des Flinstones tout au long du match. Il y avait 83 972 au Camp Nou pour ce match après plus de 90 000 spectateurs contre Manchester City en milieu de semaine et 81 104 pour l’ouverture de la saison contre Rayo Vallecano. Les foules étaient tombées à un peu plus de 50 000 à la fin de la saison dernière. La couche de peinture appliquée sur l’équipe a remis les fesses dans les sièges.

2. Le banc du Barca semble de plus en plus exigu

Alors que le recrutement s’est déroulé comme prévu pour Barcelone, les sorties ne l’ont pas été. Après avoir réussi à faire de la place dans leur limite de dépenses imposée par la Liga pour inscrire Kounde pour affronter Valladolid, le directeur du football Mateu Alemany a déclaré que des sorties seraient nécessaires avant la date limite de transfert de jeudi pour atténuer la pression financière sur le club.

Ce n’est pas un secret pour qui le Barça aimerait passer. L’entraîneur Xavi Hernandez a clairement exprimé ses sentiments sur Sergino Dest ces dernières semaines. Pour le troisième match de championnat consécutif, l’international américain n’a même pas été nommé sur le banc pour la victoire de dimanche.

D’autres joueurs qui pourraient partir faisaient partie de l’équipe mais n’ont pas réussi. Pierre-Emerick Aubameyang était un remplaçant inutilisé alors que les pourparlers se poursuivent sur un déménagement à Chelsea. Des sources disent à ESPN que le Barça attend des frais de transfert de 25 millions d’euros, tandis que Chelsea est prêt à passer à 20 millions d’euros.

Robert Lewandowski a marqué deux fois alors que Barcelone se dirigeait vers une confortable victoire 4-0 contre le Real Valldolid dimanche. JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

Memphis Depay, quant à lui, a également été laissé sur le banc. Quelques jours incertains l’attendent, mais il semble que Frenkie de Jong pourrait rester malgré les montagnes russes de l’été avec l’intérêt de la Premier League. Il était remplaçant contre Valladolid mais a été le premier joueur à être recruté en seconde période.

3. Balde se montre capable de couvrir pour Alba

Il y a eu un deuxième départ consécutif pour Alejandro Balde à l’arrière gauche. L’émergence du joueur de 18 ans cette saison a été l’une des grandes surprises jusqu’à présent étant donné qu’il est en compétition avec le vétéran international espagnol Jordi Alba pour une place dans l’équipe de Xavi.

Xavi a pris la décision courageuse de lancer Balde à la Real Sociedad le week-end dernier et a de nouveau démontré sa confiance en lui en lui accordant 90 minutes contre Valladolid. Balde est une fusée quand il porte le ballon vers l’avant, mais il fait également preuve de défensive. Cela signifie que le Barça peut décider de ne pas signer un arrière gauche avant la fermeture de la fenêtre.

Il semble plus que prêt à au moins faire concurrence à Alba, même s’il ne prend pas encore sa place de manière permanente. Les choses semblent plus sombres pour Gerard Pique, qui, assis aux côtés d’Alba sur le banc, n’a pas encore joué en Liga cette saison et maintenant, avec l’ajout de Kounde, a une liste encore plus longue de défenseurs centraux devant lui dans l’ancien coéquipier Xavi. ordre hiérarchique.

2 Connexe

Notes des joueurs

Barcelone: Marc-André ter Stegen 7; Jules Kounde 7, Ronald Araujo 6, Eric Garcia 7, Alejandro Balde 6 ; Sergio Busquets 6, Pedri 7, Gavi 7 ; Raphinha 8, Robert Lewandowski 9, Ousmane Dembele 7

Sous-titres : Frenkie de Jong 6, Ansu Fati 6, Sergi Roberto 6, Franck Kessie 6, Ferran Torres 6

Réal Valladolid : Jordi Masip 6; Luis Pérez 5, Joaquin Fernandez 6, Javier Sanchez 6, Sergio Escudero 5 ; Monchu 4, Kike Perez 6, Alvaro Aguado 5 ; Ivan Sanchez 6, Sergi Guardiola 5, Anuar 6

Sous-titres : Oscar Plano 6, Roque Mesa 6, Toni Villa 6, Sergio Leon 6, Roberto Arroyo 6

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Robert Lewandowski, Barcelone

Raphinha était bonne mais l’influence de Lewandowski va au-delà de la simple mise du ballon dans le filet. Son jeu de liaison amène les autres dans le jeu et son mouvement crée de l’espace pour les autres, comme on a pu le voir pour le but de Pedri.

Le pire : Monchu, Valladolid

L’ancien milieu de terrain du Barca aura rêvé de jouer à son retour au Camp Nou, mais il était passager en première mi-temps, assis devant le défenseur de Valladolid. Il a été éliminé à la pause.

Faits saillants et moments marquants

Lewandowski a passé une soirée au Camp Nou. Une paire de buts pour l’international polonais, dont aucun n’était particulièrement simple.

Pouvons-nous prendre un moment pour apprécier la souplesse des ischio-jambiers de cet homme ? C’est une chose d’obtenir votre botte aussi haut, dans un sprint mort, et une autre de la diriger avec précision devant le gardien et dans le but. Travail sensationnel de Lewandowski.

La portée de Lewandowski 😲 pic.twitter.com/WkxqMuPXtE — ESPN FC (@ESPNFC) 28 août 2022

Et pourtant, c’est devenu encore plus spectaculaire. Non seulement cette talonnade a mis le Camp Nou sur pied, mais elle a également suscité la plupart des internautes.

BUT DE LA TALONNIÈRE LEWANDOWSKI WOW 😱 pic.twitter.com/YVFXFfoi8F — ESPN FC (@ESPNFC) 28 août 2022

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ LUNDI AOÛT. 29

• Cadix contre Athletic (14 h HE)

• Valence contre l’Atletico Madrid (16 h HE) MARDI AOÛT. 30

• RB Leipzig contre Teutonia (14 h 45 HE)

• Watford contre Middlesbrough (15 h HE) MERCREDI AOÛT. 31

• PSV contre Volendam (12h45 HE)

• Viktoria contre Bayern Munich (14 h 45 HE)

• Blackpool contre Blackburn Rovers (15 h HE)

“Outre les buts, je soulignerais le timing de Lewandowski”, a déclaré Xavi aux diffuseurs après le match. “Tout ce qu’il fait que peut-être les fans ne voient pas tellement, en termes de balle, est extraordinaire. C’est un leader naturel. C’est incroyable comment il s’est adapté au groupe. Il travaille si dur, c’est un exemple.

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Raphinha a enregistré sa première passe décisive avec Barcelone cette saison. Il n’a inscrit que trois buts en 35 matchs disputés avec Leeds United la saison dernière en Premier League.

Avec ses passes décisives sur le but de Pedri et le deuxième de Lewandowski, Dembele compte désormais 13 matches sur 19 cette année civile. C’est plus que n’importe qui d’autre dans les ligues européennes des Big Five, avec Lionel Messi (12 passes décisives en 18 apparitions) et Kevin De Bruyne (11 sur 20) les plus proches challengers de Dembele.

Suivant

Barcelone: La Blaugrana dirigez-vous vers Séville le samedi 3 septembre à 15 h HE (diffusez en direct sur ESPN +), puis ils se dirigeront vers Cadix à 12 h 30 HE le 10 septembre.

Réal Valladolid : Pucela hébergera Almería le lundi 5 septembre à 15 h HE (diffusé en direct sur ESPN +), puis ils se dirigeront vers Gérone à 15 h HE le 9 septembre.