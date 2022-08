Robert Lewandowski est peut-être parti, mais le Bayern Munich semble encore plus fort

Même avec le départ de Robert Lewandowski, le Bayern Munich se renforce.

Les 10 fois champions en titre ont non seulement signé deux attaquants exceptionnels pour remplacer Lewandowski à destination de Barcelone, ils ont également embelli l’équipe avec une foule d’autres jeunes.

L’attaquant sénégalais Sadio Mané est arrivé de Liverpool pour aider à rattraper les 35 buts de Lewandowski en 34 matchs de Bundesliga la saison dernière, tandis que le Bayern a également accepté de payer jusqu’à près de 30 millions de dollars à Rennes pour l’adolescent français Mathys Tel la semaine dernière. Tel, 17 ans, n’a pas marqué de but en neuf apparitions pour Rennes, mais telle est sa promesse que le Bayern a décidé de le signer avant que d’autres rivaux ne bondissent.

Le Bayern a également engagé le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt pour consolider une ligne arrière qui semblait faillible à certaines occasions la saison dernière. Le Bayern a manqué l’autorité à la tête froide de David Alaba, qui est parti pour le Real Madrid l’année dernière et a signé De Ligt, 22 ans, pour ses qualités d’organisateur.

De Ligt était capitaine de l’Ajax, le plus jeune de l’équipe néerlandaise, avant de rejoindre le club italien de la Juventus en 2019. Il ne lui a pas fallu longtemps pour assumer un rôle de leader au Bayern, où il a déjà dirigé ses coéquipiers lors de l’entraînement de pré-saison.

Le Bayern a également ajouté l’arrière droit marocain de 24 ans Noussair Mazraoui et le milieu de terrain néerlandais de 20 ans Ryan Gravenberch – tous deux de l’Ajax – pour donner à l’entraîneur Julian Nagelsmann encore plus d’options dans une équipe enviable.

Le Bayern a remporté les 10 derniers titres de Bundesliga et a rapidement étouffé l’espoir de ses rivaux que sa domination déclinait après avoir échoué à convaincre Lewandowski de rester et d’ajouter à ses 344 buts en 375 matchs de compétition pour le club.

“Le Bayern Munich est le favori n ° 1”, a déclaré le directeur général du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, avant même que le Bayern ne signe Tel. “Ils perdent un joueur exceptionnel à Lewandowski, mais obtiennent deux autres joueurs exceptionnels à Mané et de Ligt.”

S’adressant à l’agence de presse DPA, Watzke a déclaré qu’il y avait peu d’espoir d’un changement de pouvoir entre les deux rivaux.

“Ce que le Bayern a fait jusqu’à présent dans les transferts doit être mérité”, a déclaré Watzke. « Mais ce n’est pas nouveau. Cela ne renversera pas la puissance financière de la Bundesliga mais la consolidera davantage.

Dortmund, qui a terminé à sept points du Bayern à la deuxième place la saison dernière, a également perdu son meilleur buteur lors du départ d’Erling Haaland pour Manchester City.

Mais le remplaçant de Haaland, Sébastien Haller, a été diagnostiqué avec une tumeur testiculaire peu de temps après sa signature de l’Ajax, et Dortmund a déclaré la semaine dernière que l’attaquant ivoirien serait absent pendant au moins deux mois.

Dortmund a également signé l’attaquant allemand Karim Adeyemi de Salzbourg – bien qu’il ne soit pas un remplaçant naturel pour Haaland – et les défenseurs allemands Nico Schlotterbeck et Niklas Süle. Edin Terzić est revenu en tant qu’entraîneur pour succéder à son successeur Marco Rose, et il reste à voir s’il peut façonner un défi soutenu au Bayern.

Le Bayer Leverkusen a terminé troisième la saison dernière et a connu une intersaison relativement calme avec l’arrivée de l’attaquant tchèque Adam Hlozek du Sparta Prague, le plus gros transfert à ce jour.

Le milieu de terrain de Leverkusen, Robert Andrich, sait qui est le favori du titre.

“Nous n’avons pas besoin de gaspiller de grands mots sur la course au titre”, a déclaré Andrich. “Bien sûr, nous voulons toujours leur tenir tête, mais nous n’allons certainement pas nous lever et dire que nous allons être champions.”

La saison de Bundesliga commence vendredi avec la visite du Bayern à l’Eintracht Francfort. Dortmund accueille ensuite Leverkusen samedi.

