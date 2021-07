Robert Lewandowski envisage de remplacer le Bayern Munich par le Real Madrid

L’Euro 2020 et la Copa America sont terminés et le mercato d’été est ouvert, laissant aux plus grands clubs européens la possibilité de faire sensation sur le marché. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Lewandowski va changer Munich pour Madrid

Robert Lewandowski envisage de déménager au Real Madrid, le Bayern Munich cherchant à trouver un remplaçant dans la fenêtre à venir.

Le joueur de 32 ans rêve de jouer pour Los Blancos, selon le point de vente espagnol COMME. Son contrat actuel au Bayern expire en 2023 et le club craint qu’il ne demande à partir l’année prochaine.

Lewandowski a marqué 41 buts en Bundesliga la saison dernière, battant le record de Gerd Muller de 40 buts en une saison de championnat et montrant à quel point il reste prolifique. L’international polonais a également marqué deux fois pour son pays à l’Euro 2020 cet été malgré une chute en phase de groupes avec un point.

Le Bayern cherche à prendre des mesures pour remplacer l’attaquant, envisageant une décision pour le joueur de 22 ans Cody Gakpo du PSV Eindhoven.

Bien que Gakpo joue principalement en tant qu’ailier, le nouveau patron Julian Nagelsmann pourrait l’utiliser comme faux n ° 9 de la même manière qu’il a utilisé Dani Olmo au RB Leipzig.

L’ailier a reçu une première sélection des Pays-Bas à l’Euro 2020, faisant une apparition sur le banc contre la Macédoine du Nord. Sur la scène nationale, il a disputé 65 matches d’Eredivisie avec 29 buts.

Robert Lewandowski pourrait être en déplacement au Real Madrid. Matthias Schrader – Piscine/Getty Images

PAPIER COMMERCE

– Wolverhampton Wanderers devrait recruter l’arrière droit Fehevar Bendeguz Bolla, selon le journaliste Fabrice Romano. Le joueur de 21 ans a été impliqué dans l’équipe de Hongrie à l’Euro 2020 et est considéré comme une perspective d’avenir. Maintenant, il semble qu’un accord soit en place entre la formation Molineux et le club des jeunes. Le nouveau patron des Wolves, Bruno Lage, a déjà signé de nouvelles recrues pour son équipe, notamment en faisant venir Francisco Trincao de Barcelone en prêt.

– L’AS Roma cherche à recruter l’arrière gauche de Manchester United Alex Telles en prêt cet été, rapporte Calciomercato. Avec la star italienne Leonardo Spinazzola hors de l’alignement après avoir rompu son tendon d’Achille à l’Euro 2020, le nouveau manager Jose Mourinho est à la recherche d’une solution pour la première équipe. Telles, 28 ans, a vu peu de temps de jeu à Old Trafford en raison de la résurgence de Luke Shaw, commençant seulement sept matchs. Un accord permanent est très improbable mais un prêt à Rome est possible.

– Leicester City a jeté son dévolu sur le défenseur du Club America Sébastien Caceres, selon Initié au football. Le joueur de 21 ans est évalué à 20 millions de livres sterling par l’équipe de Mexico et a été considéré comme une étoile montante de la Liga MX. L’international uruguayen des moins de 23 ans a disputé 15 matches dans la première division mexicaine depuis son arrivée Las Aguilas en janvier 2020.

– Manchester United est sur le point d’accepter des conditions personnelles avec le défenseur du Real Madrid Raphaël Varane. Nouvelles du soir de Manchester rapporte que le joueur de 28 ans continue de progresser dans son déménagement à Old Trafford, dans l’espoir qu’un accord sera conclu dans les prochaines semaines. Le défenseur est actuellement en vacances avec une préférence pour aller directement à Manchester au lieu de rejoindre Carlo Ancelotti et son équipe en pré-saison. L’international français n’a plus qu’un an sur son contrat actuel, ce qui signifie que Madrid est susceptible de déplacer le défenseur central plutôt que de le laisser partir gratuitement.

– Manchester City n’a aucun intérêt à signer l’attaquant de Barcelone Antoine Griezmann, selon le Nouvelles du soir de Manchester. Le joueur de 30 ans a été lié à un transfert du côté d’Etihad ces dernières semaines alors que Pep Guardiola cherche un remplaçant pour Sergio Aguero. Barcelone serait en crise financière et aurait besoin de réduire la masse salariale avec Griezmann en raison d’un déménagement. Cependant, City a déclaré au club catalan qu’il ne voulait pas signer la star française.