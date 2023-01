Robert Lewandowski en frappe deux alors que Barcelone Thrash Ceuta 5-0 en Coupe d’Espagne

Barcelone a remporté une victoire 5-0 sur les vairons de Ceuta pour atteindre les quarts de finale de la Coupe d’Espagne jeudi, surfant sur la vague après avoir remporté son premier trophée de la saison la semaine dernière.

Les Catalans ont remporté la Super Coupe d’Espagne à Riyad avec un triomphe convaincant sur le Real Madrid, et après avoir d’abord eu du mal à briser la défense de Ceuta, les buts sont finalement arrivés.

A lire aussi : Top Indian Wrestlers vs WFI – Une chronologie des événements

Robert Lewandowski a marqué deux fois, tandis que Raphinha, Ansu Fati et Franck Kessie ont également marqué pour Barcelone, qui a remporté la Coupe d’Espagne un record de 31 fois.

L’équipe de Xavi a emmené des hélicoptères à Ceuta après avoir pris l’avion pour Malaga le matin en avion, tout comme ils l’avaient fait lors de leur visite sur la côte nord-africaine pour un match de Coupe d’Espagne en 2010.

Peut-être que le voyage sur le petit territoire espagnol qui borde le Maroc a pris quelque chose aux Catalans, alors qu’ils luttaient pour créer un danger en première mi-temps.

L’entraîneur Xavi Hernandez a effectué plusieurs rotations qui n’ont pas aidé non plus, seul Lewandowski partant de l’équipe qui a remporté la Super Coupe d’Espagne dimanche dernier.

Raphinha a envoyé un tir croisé à côté du deuxième poteau, tandis qu’à l’autre bout Rodri Rios a envoyé une tête dangereuse dans le filet latéral.

L’ailier brésilien de Barcelone, Raphinha, a finalement sorti l’impasse avant la pause lorsqu’il a coupé à l’intérieur de la droite et s’est replié à la maison avec son pied gauche.

Cinq minutes après le début de la seconde période, Robert Lewandowski a doublé l’avance de Barcelone avec une finition clinique après un bon travail de Franck Kessie.

Le remplaçant Ansu Fati a marqué le troisième but, pénétrant dans la surface depuis le flanc gauche et tirant dans le coin le plus éloigné après 70 minutes.

L’attaquant de Ceuta, Rodri, a eu l’occasion d’en retirer un pour son équipe, mais a mal contrôlé une passe et le gardien de réserve de Barcelone, Inaki Pena, s’est faufilé pour récupérer le ballon.

L’ancien milieu de terrain de l’AC Milan, Kessie, a ajouté le quatrième de Barcelone pour compléter son impressionnant spectacle en deuxième mi-temps, tandis que Lewandowski a ramené à la maison un cinquième en retard pour sceller la déroute.

Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu vendredi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)