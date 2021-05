Robert Lewandowski du Bayern Munich bat le record de buts de Gerd Muller en Bundesliga

Robert Lewandowski a établi un nouveau record de Bundesliga pour les buts marqués en une seule saison, battant le record de 49 ans détenu par Gerd Muller.

Le but de Lewandowski à la 90e minute pour sceller une victoire de 5-2 contre le SC Fribourg samedi a porté son total à 41 pour la saison. Cela a fait passer la star du Bayern Munich devant le record de longue date de Muller de 40 buts établi lors de la saison 1971-72.

Lewandowski n’a réussi à marquer que dans quatre des 27 matches de championnat qu’il a entamés pour le Bayern ce trimestre, mais a marqué trois buts ou plus à cinq reprises. Ses adversaires les plus proches étaient Erling Haaland du Borussia Dortmund (27) et Andre Silva de l’Eintracht Francfort (28).

Robert Lewandowski a battu le record de buts de Gerd Muller en une seule saison en Bundesliga. Photo de Tom Weller / alliance de photos via Getty Images

« Gerd Muller est la source. A mes yeux, il est le joueur le plus important de l’histoire du FC Bayern Munich », son ancien coéquipier de l’Allemagne et du Bayern Franz Beckenbauer a dit en novembre 2020.

Lewandowski compte moins de 90 buts du record de tous les temps de Muller en Bundesliga et a marqué en moyenne près de 28 buts par saison depuis son arrivée à Dortmund en 2010.

Sous contrat à l’Allianz Arena pour encore deux ans, Lewandowski pourrait désormais viser le record de tous les temps pour lequel il aurait probablement besoin d’un autre accord au Bayern.

Lewandowski, 32 ans, est également susceptible de remporter le Soulier d’Or européen pour la première fois avec les challengers les plus proches Lionel Messi et Cristiano Ronaldo 12 à l’extérieur. La saison nationale de Messi s’est terminée après qu’une blessure l’ait exclu du dernier match de la campagne de Barcelone, tandis que Ronaldo et la Juventus n’ont plus qu’un match à jouer.