Robert Lewandowski insiste sur le fait que ses exploits au cours de la dernière année l’ont mis dans la même catégorie que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

L’attaquant du Bayern Munich est devenu un triple vainqueur avec les Allemands en remportant sa toute première Ligue des champions.

Lewandowski a marqué 55 fois pour les Bavarois – le meilleur effort en une saison de sa carrière.

Beaucoup l’ont incité à remporter le Ballon d’Or avant qu’il ne soit supprimé, mais il a été nommé meilleur joueur masculin de la FIFA la semaine dernière.

Messi et Ronaldo sont la référence dans le football depuis plus d’une décennie et le Polonais admet que sa carrière ne correspond pas à la leur.

Mais il est catégorique sur le fait que ses 12 derniers mois garantissent qu’il est à leur niveau et a plaisanté en disant qu’ils peuvent partager sa table.

« Messi et Ronaldo sont assis à la même table, au sommet, depuis très longtemps, et c’est ce qui les rend incomparables », a déclaré Lewandowski. France Football .

«Alors pour répondre à votre question, je ne peux pas m’imaginer à côté d’eux de ce point de vue.