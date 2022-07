Robert Lewandowski déclare que Barcelone est de retour après avoir rejoint la tournée américaine

L’attaquant polonais Robert Lewandowski a déclaré que Barcelone était de retour après avoir rejoint l’équipe aux États-Unis pour sa tournée de pré-saison.

Lewandowski, qui avait encore 12 mois sur son contrat avec le Bayern, a déménagé à Barcelone dans le cadre d’un accord d’une valeur de 45 millions d’euros (45,84 millions de dollars) avec un éventuel 5 millions d’euros de compléments et a déclaré qu’une grande raison était l’influence du manager Xavi Hernandez. L’attaquant devait signer son contrat et être officiellement présenté par Barcelone à Miami mardi avant la tournée américaine de l’équipe.

Après ses huit saisons exceptionnelles en Bundesliga, Lewandowski a déclaré qu’il “avait toujours voulu jouer pour un grand club” en Liga tout en louant Xavi, qui a été encordé la saison dernière alors que les Catalans étaient neuvièmes avant de les mener à une deuxième place en le classement.

“C’était très facile de décider de venir au Barça”, a déclaré Lewandowski. “Le Barça est de retour. Je pense que je peux aider à remettre l’équipe au sommet du football européen.

“Je parlais avec Xavi et depuis le début je sais [what’s been on his] esprit, ses idées. C’était facile pour moi de décider de venir à Barcelone parce que je suis le gars qui veut jouer, qui veut gagner, et je pense qu’avec Xavi c’est très possible.

“Il sait exactement comment entraîner Barcelone parce qu’il était un joueur incroyable et maintenant c’est aussi un très bon entraîneur. Il a un avenir incroyable et je veux en faire partie aussi.”

Lewandowski, qui a remporté les deux derniers prix du meilleur joueur de l’année de la FIFA, est le deuxième meilleur buteur de tous les temps de la Bundesliga allemande. Il a marqué 348 buts pour le Bayern pendant son séjour là-bas, remportant le titre de champion chaque année et la Ligue des champions en 2020.

Le joueur de 33 ans tentait de forcer un départ du Bayern depuis mai et a été soulagé après que les deux clubs soient finalement parvenus à un accord la semaine dernière.

“Enfin, je suis là, je suis très heureux d’être ici avec Barcelone. Les derniers jours ont été très longs mais au final, l’affaire est conclue”, a-t-il ajouté.

“Alors maintenant, je peux me concentrer sur un nouveau chapitre de ma vie, un nouveau défi.”

L’équipe de Barcelone, toujours sans Lewandowski, s’est entraînée lundi avant d’affronter l’Inter Miami CF en Floride, puis le Real Madrid à Las Vegas, la Juventus à Dallas et les New York Red Bulls dans le New Jersey.

L’attaquant Ferran Torres s’est entraîné seul alors qu’il continue de se remettre d’une blessure au pied. Le milieu de terrain Miralem Pjanic a terminé sa dernière séance avant de se rendre en France pour assister à la naissance de son deuxième enfant. L’international bosniaque devrait rejoindre la tournée dans quelques jours.

Des informations de Reuters et de l’Associated Press ont été utilisées dans cet article.