Robert Lewandowski de Barcelone qualifié de “spectaculaire” après un tour du chapeau historique en Ligue des champions

L’entraîneur de Barcelone Xavi Hernandez dit qu’il est déjà à court d’éloges pour le “spectaculaire” Robert Lewandowski après le tour du chapeau de l’attaquant lors de la victoire 5-1 de la Ligue des champions mercredi contre le Viktoria Plzen.

Lewandowski, 34 ans, a porté son total pour le Barça à huit en cinq matchs depuis son transfert de 45 millions d’euros du Bayern Munich, tandis qu’il a également dépassé Karim Benzema pour devenir le troisième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions.

L’international polonais a désormais inscrit 89 buts dans la compétition. Seuls Cristiano Ronaldo (140) et Lionel Messi (125) ont réussi plus.

“Je suis à court d’éloges pour lui”, a déclaré Xavi après le match. “Il a réussi un tour du chapeau, mais ce n’est pas que ça. C’est comment il joue et comment il fait jouer l’équipe, trouver le troisième homme, lire parfaitement l’espace, appuyer…

“Je suis ravi [with him]. Il a été une recrue fantastique. Il nous donne tellement de solutions en attaque, c’est un meneur, un gagnant… [just] une signature fantastique, fantastique.”

Franck Kessie avait ouvert le score pour le Barça avant que Lewandowski ne frappe son triplé, devenant le premier joueur à marquer des tours du chapeau en Ligue des champions pour trois équipes différentes, après l’avoir fait auparavant pour le Borussia Dortmund et le Bayern Munich.

“Je ne sais pas s’il est le meilleur n°9 au monde, mais c’est le meilleur n°9 pour nous”, a ajouté Xavi lorsqu’on lui a demandé s’il y avait un meilleur attaquant dans le jeu que Lewandowski en forme.

“S’il n’est pas le meilleur, il est là-haut avec Benzema et les autres, [Erling] Haaland est également là. Mais, sans faire de comparaison, Robert est spectaculaire et c’est un honneur de l’avoir dans l’équipe.”

Robert Lewandowski est le premier joueur à réussir un tour du chapeau en Ligue des champions pour trois clubs différents. Pedro Salado/Images sportives de qualité/Getty Images

Le remplaçant Ferran Torres a ajouté le cinquième but du Barça au Camp Nou, en s’accrochant à une passe d’Ousmane Dembele. L’ailier français avait également inscrit le deuxième but de Lewandowski plus tôt, et Xavi voit en lui des éléments de l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar.

“Il n’y en a pas beaucoup dans le football comme lui, en termes d’ailier pur contre lequel il est très difficile de se défendre”, a déclaré le patron du Barça.

“Il faut profiter de ses qualités. Il est content, il s’amuse. C’est un joueur important qui fait la différence, marque des buts, crée… c’est un poignard sur l’aile.

“La qualité qu’il a en tête-à-tête est au niveau de Neymar quand il est à son meilleur. Il doit être plus audacieux et tirer plus, mais c’est un bon garçon et il fait la différence dans les matchs.”

Le Barça reste invaincu en cinq matchs toutes compétitions confondues cette saison, mais Xavi dit qu’il est trop tôt pour dire qu’il est de retour après avoir remporté une seule Copa del Rey au cours des trois dernières saisons.

Des tests plus importants restent, notamment en Europe. Les Blaugrana se rendent au Bayern Munich mardi en Ligue des champions après que les champions d’Allemagne ont commencé leur campagne par une victoire 2-0 à l’extérieur de l’Inter Milan mercredi dans l’autre match du groupe.

“C’est bientôt pour dire [Barca are back]”, a ajouté Xavi. “Nous sommes très satisfaits de la performance, mais ce n’est que trois points et un match à domicile. Il nous reste à aller à Munich, à Milan. C’est un groupe difficile. Nous devons rester humbles; ça ne fait que commencer.”