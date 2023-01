Robert Lewandowski de Barcelone manquera le choc de l’Atletico après le maintien de l’interdiction de trois matchs

La suspension de trois matchs de l’attaquant barcelonais Robert Lewandowski a été confirmée, ce qui signifie qu’il manquera le choc de dimanche en Liga contre l’Atletico Madrid.

Lewandowski, 34 ans, a été expulsé contre Osasuna en novembre et a reçu une interdiction d’un match pour le renvoi et deux autres matches pour un geste qu’il a fait en quittant le terrain.

Le Barça a fait appel de la sanction, et elle a été temporairement suspendue dans l’attente d’une résolution par un tribunal de Madrid vendredi dernier, permettant à Lewandowski de jouer contre l’Espanyol le 31 décembre lors de ce qui était le premier match de l’équipe après la pause de la Coupe du monde.

Cependant, le tribunal administratif espagnol du sport (TAD) a ratifié la suspension mercredi après plusieurs jours de confusion et de plaintes de toutes les parties concernées.

Une source à Barcelone a déclaré à ESPN qu’ils “respecteraient la décision” et ne poursuivraient pas leur appel, étant donné la possibilité de poursuivre l’affaire devant les tribunaux ordinaires, mais ont exprimé leur déception face à ce qu’ils considèrent comme une interdiction “excessive”.

Lewandowski ne participera pas au match de dimanche lors des matches de l’Atletico et de la Liga contre Getafe et Gérone plus tard en janvier.

Cependant, l’attaquant polonais sera disponible pour la demi-finale de la Supercopa espagnole contre le Real Betis en Arabie saoudite la semaine prochaine.

Robert Lewandowski manquera les matchs de Liga contre l’Atletico Madrid, Getafe et Gérone. Gongora/NurPhoto via Getty Images

Après avoir ramassé deux cartons jaunes contre Osasuna, Lewandowski s’est touché le nez en quittant le terrain dans un geste jugé critique envers l’arbitre, bien qu’il ait soutenu que cela était destiné à son entraîneur, Xavi Hernandez.

Xavi a déclaré que l’interdiction était “excessive” et le Barça a fait appel de la sanction auprès de plusieurs instances différentes, ce qui a conduit à la suspendre jusqu’à ce qu’une résolution finale soit trouvée.

Bien qu’il se soit préparé sans lui pendant la semaine, Lewandowski a joué 90 minutes pour le Barça lors du match nul 1-1 de samedi contre l’Espanyol au Camp Nou, qui devait être le premier match de son interdiction.

Après le match, l’Espanyol a déposé un rapport contre le Barça auprès de la Fédération espagnole de football [RFEF] pour avoir aligné une formation inéligible en raison de la présence de Lewandowski.

Cette plainte est toujours à l’étude, mais Xavi a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que le Barça avait “fait ce qu’il avait été informé qu’il pouvait faire” par un tribunal et qu’il était détendu sur la question.

Xavi a également déclaré qu’il espérait avoir Lewandowski disponible pour le match de dimanche contre l’Atletico, mais il devra désormais se passer de son meilleur buteur, qui compte 18 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Le Barça est en tête de la Liga avec 38 points, à égalité avec le Real Madrid, et a 11 points d’avance sur l’Atletico Madrid, qui s’est hissé dans le top quatre la semaine dernière avec une victoire 2-0 sur Elche.