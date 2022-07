Robert Lewandowski de Barcelone accuse le Bayern Munich d’avoir inventé des mensonges sur sa sortie

L’attaquant de Barcelone Robert Lewandowski a frappé l’ancien club du Bayern Munich, les accusant d’inventer des “taureaux —” afin d’apaiser les supporters du club à propos de sa sortie.

Lewandowski s’adressait exclusivement à Cristina Alexander de l’ESPN FC lors de sa première interview depuis son arrivée au Camp Nou plus tôt ce mois-ci pour un montant initial de 45 millions d’euros.

Lewandowski a été interrogé sur des informations selon lesquelles son désir de quitter le Bayern était basé sur leur rumeur de poursuite de l’attaquant Erling Haaland, qui a ensuite quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City.

“Non, cela n’avait rien à voir avec Erling”, a-t-il dit. “Je suis le gars qui, même si quelque chose ne va pas pour moi, la vérité est plus importante. Je ne veux pas parler de ce qui s’est passé exactement. Mais si la question est de savoir si la décision de déménager était à cause de lui, non, je ne voyait pas le problème s’il rejoignait le Bayern Munich.

“Mais certaines personnes ne me disent pas la vérité, disent quelque chose de différent”, a-t-il poursuivi. “Et pour moi, il a toujours été important d’être clair, de rester vrai, et peut-être que pour quelques personnes, c’était le problème. Et à la fin, je sais que quelque chose ne fonctionne pas bien avec ma personne aussi et je le savais, OK, je vois et je pense que c’est peut-être le bon moment pour quitter le Bayern Munich et rejoindre Barcelone.

“J’avais une très bonne relation avec mes coéquipiers, avec le staff, avec l’entraîneur, et ce sont toutes des choses qui vont me manquer car j’y ai passé un beau moment. Et nous n’étions pas seulement des amis du terrain mais aussi quelque chose Mais à la fin ce chapitre est terminé et j’ouvre un nouveau chapitre de ma vie et un nouveau chapitre de ma carrière.

“Donc, je sens que je suis dans la bonne position, au bon endroit. Donc, tout ce qui s’est passé au cours des dernières semaines peut-être avant mon départ du Bayern Munich, c’était aussi bien sûr beaucoup de politique. Le club a essayé de trouver un argument pourquoi ils peuvent me vendre à un autre club parce qu’avant c’était peut-être difficile d’expliquer aux fans. Et j’ai dû accepter ça même si c’était beaucoup de taureaux —, beaucoup de s — dit sur moi. Pas vrai , mais au final je savais que les fans, même à cette époque, me soutenaient toujours beaucoup.”

L’international polonais avait clairement indiqué à travers une série d’interviews publiques de la fin de la saison dernière à l’été qu’il était prêt à quitter le Bayern après huit saisons avec les champions d’Allemagne. Cependant, le Bayern a initialement refusé d’autoriser une sortie pour un joueur qui a marqué 344 buts en 375 apparitions pour les géants bavarois.

Le directeur général du Bayern, Oliver Kahn dit dans un communiqué au moment du transfert : « Nous avons convenu de libérer Robert Lewandowski. Nous avons un accord verbal avec le FC Barcelone, le contrat est toujours en cours.

“Nous savons très bien pourquoi nous devons remercier Robert, mais de grands joueurs ont également quitté le FC Bayern par le passé, et même après cela, le monde du Bayern ne s’est pas effondré. Au contraire, il a souvent continué avec encore plus de succès.”

Lewandowski, 33 ans, a remporté à deux reprises le Soulier d’or du meilleur buteur d’Europe et a terminé deuxième du Ballon d’Or 2021.