Robert Lewandowski casse le téléphone d’un fan avec son tir de curling lors d’une séance d’entraînement

Robert Lewandowski, après une superbe saison de Bundesliga, est prêt à amener la Pologne vers de nouveaux sommets à l’Euro 2020. Cette saison de club, Lewandowski a battu le record de 40 ans de Gerd Mueller en marquant le plus grand nombre de buts en une seule saison. Le record de Mueller était de 40 buts et Lewandowski a porté son total à 41 en seulement 29 matchs pour obtenir le record envieux à son nom. Lewandowski a également aidé le Bayern Munich à remporter son neuvième titre consécutif de Bundesliga et avec cette confiance et cette forme, il a assumé le devoir national.

Dans un clip diffusé sur les réseaux sociaux, Lewandowski a brisé le téléphone d’un fan alors qu’il prenait une photo de curling lors d’une séance d’entraînement. Dans le clip, on peut voir le fan debout derrière le poteau de but et son tir précis a touché le téléphone.

Le sélectionneur polonais Paulo Sousa, qui a étonnamment été nommé à la tête de l’équipe en janvier, doit préparer ses joueurs pour tirer le meilleur de Lewandowski, tout en considérant ses options de sauvegarde en cas d’absence de son capitaine.

Sousa est un ancien milieu de terrain du Portugal qui entame son premier tournoi majeur en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale, et il a déjà vu ce qui peut arriver si Lewandowski est absent de la formation.

L’habile attaquant s’est blessé au genou lors de la victoire 3-0 de la Pologne en qualification pour la Coupe du monde contre Andorre le 28 mars. Sans lui dans l’alignement, la Pologne a ensuite perdu son prochain match contre l’Angleterre 2-1.

Le prédécesseur de Sousa, Jerzy Brzeczek, a été licencié après avoir échoué à tirer le meilleur parti du plus grand atout de la Pologne. La Pologne a terminé avec deux défaites et deux nuls dans un groupe de la Ligue des Nations avec le Portugal et l’Italie, et le style d’équipe prudent de Brzeczek a été qualifié de « effrayé » par le président de la fédération polonaise de football, Zbigniew Boniek.

Adam Nawalka, qui avait dirigé l’équipe pendant cinq ans avant de se retirer après la Coupe du monde 2018, s’en était mieux tiré avec un système mis en place au profit de Lewandowski.

Sousa cherche à faire de même et a déjà radicalement modifié la configuration de Brzeczek pour une concentration plus offensive, en commençant par trois à l’arrière.

Lewandowski sera soutenu à l’avant par Arkadiusz Milik, qui a passé la saison dernière à Marseille en prêt de Naples, mais l’attaquant du Hertha Berlin Krzysztof Piatek est absent du tournoi en raison d’une blessure à la cheville.

D’autres options en attaque incluent Dawid Kownacki de Fortuna Düsseldorf, Karol Swiderski du PAOK Thessalonique et Jakub Swierczok de Piast Gliwice – une inclusion surprise malgré une belle saison pour le club polonais. Cependant, aucun ne se rapproche du calibre de Lewandowski.

La Pologne débutera contre la Slovaquie à Saint-Pétersbourg le 14 juin, puis affrontera l’Espagne à Séville le 19 juin avant de retourner en Russie pour affronter la Suède quatre jours plus tard.

(Avec entrées AP)

