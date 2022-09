Robert Lewandowski brille alors que son dernier doublé prend la tête de Barcelone en Liga après avoir battu Elche à 10

Barcelone a pris la tête de la Liga devant le Real Madrid après une performance impressionnante contre Elche, qui est tombé à 10 hommes après que Gonzalo Verdu a reçu un rouge à la 14e minute.

– Rapport : Barca 3-0 Elche | Tableau de laLiga | Rencontres à venir

Robert Lewandowski a marqué un doublé, Memphis Depay étant également inscrit sur la feuille de match et marquant son premier de la saison. Le carton rouge de Verdu a empêché une opportunité de but pour Lewandowski, qui était au but sans le défi de Verdu par derrière. Elche a été complètement exclu et n’a pas réussi à obtenir un tir cadré pendant tout le match.

SAUTER À: Notes des joueurs | Meilleurs/moins performants | Faits saillants et moments marquants | Citations d’après-match | Statistiques clés | Rencontres à venir

Réaction rapide

1. Lewandowski est l’homme principal du Barca

Barcelone a rebondi après sa défaite contre le Bayern Munich en milieu de semaine avec une autre victoire retentissante en Liga. Ils ont maintenant marqué trois buts ou plus en cinq matches de championnat consécutifs pour la première fois depuis la saison 2017/18.

Une grande partie de cela est due à Lewandowski, dont le doublé contre Elche a porté son total pour la saison à 11 dans toutes les compétitions. L’attaquant polonais devient également le premier joueur du Barca autre que Lionel Messi à marquer lors de cinq matches consécutifs de Liga depuis Luis Suarez, qui a marqué huit fois de suite lors de la campagne 2017-18.

En seulement deux mois, Lewandowski s’est déjà imposé comme le leader de cette équipe du Barça. L’entraîneur Xavi Hernandez ronronne sur son influence sur les autres joueurs, les conseils qu’il donne aux jeunes joueurs et la façon dont il se comporte au quotidien. Ses objectifs aident évidemment aussi. Cela représente désormais 10 buts ou plus en club dans toutes les compétitions pour une 12e saison consécutive. Son dernier doublé emmène le Barça au sommet de la Liga, en attendant que le Real Madrid affronte l’Atletico Madrid lors du derby de dimanche.

Lewandowski a marqué huit buts lors des cinq derniers matchs de LaLiga. (Photo de JOSEP LAGO/AFP via Getty Images)

2. Alejandro Balde prouve que la position d’arrière gauche est la sienne

Jordi Alba a été nommé dans l’équipe d’Espagne vendredi pour la prochaine trêve internationale, mais il ne peut pas jeter un œil au Barça pour le moment. C’est à cause de la forme de Balde, 18 ans, appelé par les U21 espagnols, qui a une fois de plus justifié la confiance de Xavi en lui contre Elche.

Balde, qui est passé par l’académie du Barça, a inscrit le premier but pour Lewandowski et le deuxième pour Memphis, portant son total d’assistance pour la campagne à trois. Il portait une menace constante sur la gauche, même s’il reste à voir comment il se défendra dans des matchs plus difficiles.

Il n’y a pas qu’Alba qui concurrence Balde non plus. Marcos Alonso est également arrivé de Chelsea. Alonso a joué en milieu de semaine contre le Bayern, mais Balde a maintenant entamé cinq matches de championnat consécutifs pour les Catalans. La bataille pour la place d’arrière gauche dans l’équipe du Barça promet d’être fascinante cette année.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

3. Elche sont les premiers favoris pour la relégation

La saison s’annonce longue pour Elche, qui reste sans victoire après six matchs dans la Primera Division et qui est maintenant en bas du tableau après que Cadix a battu le Real Valladolid vendredi pour les dépasser.

Affronter un Barcelone en forme au Camp Nou allait toujours être difficile, mais cela est devenu beaucoup plus difficile lorsque Gonzalo Verdu a été expulsé à la 14e minute seulement. Verdu a abattu Lewandowski alors qu’il courait sur un Frenkie de Jong à travers le ballon. C’était un licenciement clair et le deuxième d’Elche en championnat cette saison.

Plus tard dans la première mi-temps, le manager d’Elche, Francisco, a également reçu ses ordres de marche pour quelque chose qu’il a dit aux officiels du match. Elche va devoir garder la tête froide s’il veut gravir les échelons après la trêve internationale.

Notes des joueurs

Barcelone: Ter Stegen 6; Koundé 7, Araujo 6, Garcia 6, Balde 8 ; De Jong 7, Kessie 5, Pedri 8 ; Dembele 7, Lewandowski 8, Memphis 6

Remplaçants : Gavi 6, Ansu 6, Raphinha 6, Bellerin 6, Torres 6

Elche : Badia 6; Palacios 5, Chetauya 5, Verdu 2, Bigas 5, Clerc 6 ; Tete Moreno 5, Guti 5, Gumbau 6, Fidel 5 ; Garçon 5

Remplaçants : Mercau 6, Quina 6, Ponce 5, Josan 5, Gonzalez 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Pédri : Les buts de Lewandowski feront à nouveau la une des journaux mais Pedri, encore une fois, a été fantastique. Sa capacité à lire l’espace et le temps ne cesse d’étonner et il a produit une passe alléchante après une passe alléchante, ce qui a soit contribué à créer les buts du Barça, soit conduit à des occasions nettes qui n’ont pas été saisies.

PIRE : Verdu : Vous pouvez comprendre pourquoi, compte tenu de la rapidité avec laquelle il a dû prendre une décision, il a abattu Lewandowski, mais une fois qu’il l’a fait, Elche a dû faire face à une tâche presque impossible à tenir pendant encore 75 minutes.

Faits saillants et moments marquants

Elche est tombé à 10 hommes après 14 minutes de jeu après le défi de Gonzalo Verdu sur Lewandowski.

Elche est réduit à 10 hommes contre Barcelone 😬 pic.twitter.com/KVLaEBQSun — ESPN FC (@ESPNFC) 17 septembre 2022

Depay a fait 2-0 pour Barcelone et a marqué son premier but de la saison.

jouer 1:01 Memphis Depay utilise un jeu de jambes rapide pour ajouter à l’avance de Barcelone sur Elche.

Après le match : ce qu’ont dit les entraîneurs

Citations à venir…

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Lewandowski a marqué plus de 10 buts en club pour la 12e saison consécutive (toutes compositions confondues). La dernière fois qu’il n’y est pas parvenu, c’était lors de sa première saison avec Dortmund en 2010-11 (9 buts).

– Memphis Depay a marqué son premier but de cette saison ; il a mené le club au chapitre des buts la saison dernière.

– Elche a reçu un carton rouge pour la deuxième fois en championnat cette saison, à égalité avec l’Espanyol pour la plupart de la ligue.

– Robert Lewandowski a son 3e doublé en championnat de la saison. Personne d’autre en Liga n’a plus d’un doublé cette saison.

Suivant

Barcelone: La Blaugrana visiter Majorque le 1er octobre, suivi d’une visite à l’Inter Milan en Ligue des champions le 4 octobre avant d’aller au Real Madrid pour la première le classique de la saison.

Elche : Elche, en difficulté, est le dernier du classement de la Liga et sera le prochain en action le 3 octobre, lorsqu’il se rendra à Rayo Vallecano. Ensuite, ils affronteront Majorque à domicile le 10 octobre avant une visite à Valence le 16 octobre.