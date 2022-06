Robert Lewandowski: Barcelone fait une offre de transfert de 34,4 millions de livres sterling pour l’attaquant du Bayern Munich | Nouvelles du centre de transfert

Barcelone a fait une offre de 40 millions d’euros (34,4 millions de livres sterling) pour Robert Lewandowski.

Cependant, le Bayern Munich insiste sur le fait que l’attaquant n’est pas à vendre même s’il ne lui reste qu’un an sur son contrat.

Le Bayern n’a pas dit aux représentants de Lewandowski combien ils accepteraient pour l’international polonais s’ils décidaient de le vendre.

Le mois dernier, Ciel en Allemagne a rapporté que le joueur de 33 ans avait dit au Bayern qu’il ne prolongerait pas son contrat au-delà de la fin de la saison 2022/23.

Lewandowski a déclaré au club de Bundesliga qu’il cherchait un nouveau défi et qu’il y avait peu de motifs financiers dans sa décision de ne pas prolonger son séjour.

Ciel en Allemagne a ajouté que Lewandowski aimerait déménager à Barcelone cet été plutôt que d’attendre de devenir agent libre.

Oliver Kahn, directeur général du Bayern Munich, a déclaré Amazon Premier en avril que Lewandowski ne quitterait pas l’Allianz Arena cet été.

« Nous serions stupides de vendre un joueur qui marque 30 à 40 buts par saison », a déclaré l’ancien gardien du Bayern et de l’Allemagne. « Il a un contrat jusqu’en juin 2023 et nous l’aurons certainement avec nous pour une autre saison. »

Lewandowski est avec les champions d’Allemagne depuis 2014 et a marqué 344 buts pour le club toutes compétitions confondues.

Il a aidé le Bayern à remporter huit titres de Bundesliga au cours des huit dernières saisons, ainsi que trois coupes d’Allemagne, et vient d’être couronné meilleur buteur de la ligue pour la cinquième saison consécutive.

Lewandowski a passé la majeure partie de sa carrière en Allemagne après avoir rejoint le Borussia Dortmund depuis Lech Poznan en 2010.

« L’offre du Barça ne suffira pas »

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

« Je ne pense pas que 40 millions d’euros suffiront. La position du Bayern Munich est essentiellement la suivante : » Il n’est pas à vendre. Il lui reste 12 mois sur son contrat. Il ne va nulle part « .

« Nous avons essayé de savoir à quel prix le Bayern Munich le laisserait partir et le message que nous recevons est qu’il n’y a pas de prix. Les représentants de Lewandowski n’ont pas reçu de prix.

« Le Bayern dit essentiellement qu’il n’ira nulle part et qu’il jouera pour nous la saison prochaine.

« Barcelone veut vraiment le signer. Ils ont mis leur argent sur la table même s’ils ont de graves problèmes financiers et le joueur lui-même a décidé de terminer sa carrière à Barcelone. »

« Xavi veut désespérément un attaquant de classe mondiale »

Le journaliste de Sky en Allemagne, Marc Behrenbeck :

« Nous avons fait beaucoup de recherches et ce que nous savons, c’est que Barcelone s’intéresse beaucoup à Lewandowski.

« Le Barça le veut, Lewandowski est ouvert pour Barcelone. Cela a toujours été un rêve pour lui de jouer en Espagne – que ce soit au Real Madrid ou à Barcelone.

« Il y a eu des discussions. Xavi veut désespérément un attaquant de classe mondiale qui peut garantir 30 buts ou plus par saison. Un contrat de deux ou trois ans est en cours d’élaboration avec un salaire d’environ 35 à 40 millions d’euros (30 millions de livres à £ 34m) par an.

« Barcelone n’est pas en mesure de payer des frais élevés mais des salaires élevés. »

Mane in, Lewandowski out?

Malgré la position du Bayern, Lewandowski pourrait-il finalement réaliser son souhait après l’arrivée de Sadio Mane de Liverpool?

Florian Plettenberg, journaliste de Sky in Germany :

« Il y a eu une rencontre exclusive entre Lewandowski, Salihamidzic et l’agent du joueur Pini Zahavi mercredi dernier à Majorque car il était important pour Salihamidzic de leur parler personnellement loin des médias ici en Allemagne et il a entendu parler de sa situation.

« La situation est inchangée – Robert Lewandowski veut quitter le Bayern Munich. Il veut rejoindre Barcelone. La position des patrons du Bayern est toujours claire – ils ne veulent pas le laisser partir.

« Il est trop important pour l’équipe et pour Nagelsmann. Avec Lewandowski, vous avez une garantie de 30 ou 40 buts. Ses commentaires n’étaient pas bons pour l’équipe ou pour son entraîneur, mais le joueur est très important. Il pourrait quitter le club comme un agent libre en 2023, alors peut-être que s’ils se voient proposer entre 50 et 60 millions d’euros, ils ne pourront peut-être plus dire non.

« La fenêtre est ouverte et c’est une période de poker en ce moment entre toutes les parties impliquées. »

Lewandowski a un contrat jusqu’en 2023 et nous nous attendons à le voir le premier jour de la pré-saison. La situation n’a pas changé. Robert a un contrat d’un an avec nous et nous sommes contents qu’il nous rejoigne pour le premier jour d’entraînement.

